Hamas’ın İsrail’e saldırmasıyla birlikte kripto paralarla bağış toplama faaliyetlerinde artış gözlendi.

Hamas, uluslararası yaptırımları atlatmak amacıyla kripto paralar da dahil olmak üzere çeşitli yöntemler kullanıyor. Bu bağışlarda gözlenen artış nedeniyle İsrailli yetkililer harekete geçti. Hamas’la ilişkili bazı kripto para hesapları donduruldu ve milyonlarca dolarlık kripto para ele geçirildi.

İsrail, Hamas’la İlişkili 100’ü Aşkın Hesabı Dondurdu

Financial Times’ta yer alan bir habere göre Hamas’ın 7 Ekim’de İsrail’e saldırmasının ardından Hamas’la ilişkili 100’ü aşkın Binance hesabı donduruldu. İsrailli yetkililer, Binance’teki 200 diğer hesap hakkında ise ek bilgi talebinde bulundu.

Bu gelişme, Binance yetkilileri tarafından da doğrulandı. Binance cephesinden Financial Times’a yapılan açıklamada “az sayıdaki” hesabın dondurulduğu ancak resmi rakamların henüz açıklanmadığı ifade edildi.

İsrail Ulusal Bilişim Dairesi müdürü Tom Alexandrovich konuyla ilgili olarak şu açıklamaları kaydetti:

İçinde bulunduğumuz savaş koşullarında kripto para terörü finanse etmek için önemli bir sorun çünkü başka seçenek yok. Saldırı başladığından bu yana kripto bağışlarının miktarı ciddi şekilde arttı.

İsrailli yetkililer, saldırının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Hamas’la ilişkili yaklaşık 150 bağış kampanyası tespit ettiklerini açıkladı.

Bununla birlikte ABD’li yetkililer de geçmişte Binance’teki bazı hesapların Hamas’la ilişkili olduğunu duyurmuştu. ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC) tarafından bu yılın Mart ayında Binance’e açılan davada, borsa çalışanlarının 2019 yılında Hamas’la ilişkili hesaplar konusunda bilgilendirildiğini belirtilmişti.

Tether 873 Bin Dolarlık Fonu Duyurdu

Dünyanın en büyük stabilcoin’i USDT’nin ihraççısı Tether, kısa bir süre önce Ukrayna ve İsrail’deki yasadışı faaliyetlerle ilişkili olduğu düşünülen 32 adresteki fonları dondurduğunu açıkladı. Bu cüzdan adreslerinde toplamda 873.118,34 dolarlık varlık bulunuyordu.

Tether, bu konuda İsrail Terörle Mücadele Finansmanı Ulusal Bürosu (NBCTF) ile işbirliği yaptı.