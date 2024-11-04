Lider kripto para borsası Binance, memecoin listelemelerine devam ediyor. Binance 4 Kasım Pazartesi günü yaptığı açıklamada Solana tabanlı memecoin PONKE’yi listeleyeceğini duyurdu.

Kripto para piyasasında memecoin çılgınlığı tüm hızıyla devam ediyor. Her gün binlerce yeni memecoin projesi başlatılırken bunlardan yalnızca çok azı başarılı olabiliyor. Bu nedenle yatırımcıların memecoin’lere yatırım yaparken dikkatli olmaları ve kaybetmeyi göze alabilecekleri miktarlarla yatırım yapmaları tavsiye ediliyor.

PONKE Nedir?

Solana blockchain’inde “öfke problemleri olan bir kumarbaz” olarak tanımlanan Ponke, esprili memeleri ve ani fiyat dalgalanmalarıyla kendine özgü bir topluluk oluşturdu. 2023 yılının Aralık ayında piyasaya sürülen PONKE, popülaritesini hızla arttırmayı başardı.

Kendisini deflasyonist bir token olarak tanımlayan PONKE’nin toplam arzı 555.555.555 PONKE token iken dolaşımdaki arzı ise 549.543.875 TOKEN olarak ölçülüyor. PONKE şimdiye kadar Crypto Rover, Jake Gagain ve ünlü Bitcoin yatırımcısı Davinci Jeremie gibi kripto dünyasının önde gelen isimlerinden destek aldı. Bu destek, Ponke’nin tanınırlığını artırarak, tokenin uzun süreli bir yükseliş trendi yakalamasına yardımcı oldu.

Kripto para piyasasındaki memecoin çılgınlığı önde gelen yatırımcıların da dikkatini çekiyor. Bitcoin savuncusu Davinci Jeremie’nin de dikkatini çekti. 19 Ocak 2024’te 100 dolarlık PONKE satın alacağını açıklayan Davinci Jeremie, 20 Ocak’ta paylaştığı videoda PONKE sahibi olmaktan gurur duyduğunu belirtti.

Funny 😄 Let me look into $Ponke. For jokes I will definitely buy $100 worth now! https://t.co/P8WADeG6Pc — Davinci Jeremie (@Davincij15) January 19, 2024

Lider kripto para borsası Binance, 4 Kasım Pazartesi günü yaptığı açıklamada PONKE’yi vadeli işlemler platformu Binance Futures’ta listeleyeceğini duyurdu.Bu gelişme sonrasında yaklaşık %30 oranında değer kazanan PONKE bazı borsalarda 0,6343 dolara kadar yükseldi.

CoinGecko verilerine göre PONKE tüm zamanların en düşük seviyesini 3 Ocak 2024’te 0,00928 dolarla, tüm zamanların en yüksek seviyesini ise 19 Temmuz 2024’te 0,7087 dolarla kaydetti.

2024 yılının Kasım ayı itibariyle PONKE’nin resmi X hesabının 131.400 takipçisi bulunuyor. Halihazırda PONKE’yi listeleyen kripto para borsaları arasında Gate.io, Bybit, MECX, KuCoin, Bitget ve HTX yer alıyor.