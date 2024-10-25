Lider kripto para borsası Binance, popüler memecoin Moo Deng’i (MOODENG) Binance Futures platformunda listeledi. Binance’in duyurusunun ardından MOODENG yaklaşık %140 oranında değer kazandı.

Tayland’ın Çonburi şehrindeki Khao Kheow Açık Hava Hayvanat Bahçesi’nde yaşayan cüce su aygırı Moo Deng temalı memecoin, 75 kata kadar kaldıraç desteğiyle Binance Futures platformunda listelendi.

Bu gelişme sonrasında yaklaşık %140 oranında değer kazanan MOODENG 0,17496 dolara kadar yükseldi. Bu süreçte MOODENG’in işlem hacmi de %200’ün üzerinde artarak 334 milyon doları aştı.

CoinGecko verilerine göre MOODENG şu anda işlem hacmi en yüksek memecoin’ler arasında 8. sırada yer alıyor. Dolayısıyla MOODENG son 24 saatte kaydettiği yükselişle işlem hacmi sıralamasında SHIB, BONK, FLOKI ve POPCAT gibi memecoin’leri geride bıraktı.

MOODENG tüm zamanların en düşük seviyesini 0,01545 dolarla 20 Eylül’de belirlerken tüm zamanların en yüksek seviyesini 0,3387 dolarla 28 Eylül’de kaydetti.