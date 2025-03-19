Binance’in Four.meme platformu, hackerların hedefi oldu. Saldırganlar, belirli meme tokenlerin likiditesini çekerek sistemin işleyişini bozdu.

Güvenlik önlemlerini aşan hackerlar, henüz piyasaya tam olarak sürülmemiş tokenler için işlem çiftleri oluşturarak haksız kazanç sağladı.

Currently, https://t.co/IRnIR1BwDd is under attack, and the launch function has been suspended for emergency investigation. We will compensate affected users and provide a damage submission form to collect relevant information. Our team is working hard to fix the problem and… — Four.Meme (@four_meme_) March 18, 2025

Saldırı, Asya piyasalarının en hareketli olduğu saatlerde, sabah 04:00 GMT civarında gerçekleşti. Hacker, PancakeSwap üzerinden yeni likidite havuzları yaratarak tokenleri boşalttı. Olayın fark edilmesi üzerine Four.meme, yeni token lansmanlarını askıya aldı ve mağdur kullanıcılara tazminat ödeneceğini duyurdu.

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Soruşturmalara göre saldırgan, tokenler DEX’te listelenmeden önce küçük miktarlarda satın alarak PancakeSwap’e aktardı. Ardından likidite ekleyerek uygun zamanda çekim yapıp fonları ele geçirdi. Saldırının, akıllı kontratlarda bir açık olmamasına rağmen, listeleme işleminin önceden sızdırılmasıyla mümkün olduğu tespit edildi.

Bu olay, meme token piyasasında sık görülen bir likidite çekme saldırısı olarak değerlendiriliyor. Özellikle yeni çıkan popüler tokenler hedef alınarak, yüksek hacimli işlemlerden faydalanıldı. Binance ekosisteminde meme tokenlere olan ilginin artmasıyla birlikte, Four.meme platformunun güvenlik önlemlerini artırması gerektiği belirtiliyor.