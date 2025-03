Binance’in Four.meme platformu, hackerların hedefi oldu. Saldırganlar, belirli meme tokenlerin likiditesini çekerek sistemin işleyişini bozdu.

Güvenlik önlemlerini aşan hackerlar, henüz piyasaya tam olarak sürülmemiş tokenler için işlem çiftleri oluşturarak haksız kazanç sağladı.

Currently, https://t.co/IRnIR1BwDd is under attack, and the launch function has been suspended for emergency investigation.

We will compensate affected users and provide a damage submission form to collect relevant information.

Our team is working hard to fix the problem and…

— Four.Meme (@four_meme_) March 18, 2025