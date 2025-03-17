Binance, kullanıcılar için alım satım maliyetlerini düşürmek amacıyla Binance Wallet üzerinden yapılan işlemlerde tüm işlem ücretlerini altı ay boyunca kaldırdı.

Sıfır komisyon kampanyası, 17 Mart’ta başladı ve 17 Eylül’e kadar devam edecek.

Binance Wallet’ta Swap ve Bridge özelliklerini veya Binance Alpha’daki Hızlı Alım fonksiyonunu kullanan herkes, işlem ücreti ödemeden işlem yapabilecek. Ancak ağ üzerindeki gas ücretleri uygulanmaya devam edecek ve üçüncü taraf merkeziyetsiz uygulamalar (dApps) aracılığıyla yapılan işlemler kampanyaya dahil olmayacak.

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Bu avantajdan yararlanabilmek için Binance Wallet üzerinde yedeklenmiş anahtarsız bir adres kullanılması gerekiyor. Harici cüzdanlarını Binance Wallet’a aktaran kullanıcılar kampanyaya dahil edilmeyecek. Borsa, “Kullanıcıların Binance Wallet üzerinde yedeklenmiş anahtarsız bir adres ile işlem yapması gerekiyor.” açıklamasını yaparak, dış cüzdanların bu fırsattan yararlanamayacağını net bir şekilde belirtti.

Binance Alpha Artık CEX’te İşlem Görüyor

Binance Alpha varlıkları artık Binance’in merkezi borsasında (CEX) işlem görebilecek. Bu, kullanıcıların Binance Alpha listesinde bulunan token’ları doğrudan USDT ve diğer stablecoin’ler ile alıp satabileceği anlamına geliyor. Borsa, web sitesinde söz konusu değişikliği onaylayarak yatırımcıların Binance Alpha’nın sunduğu imkanlara daha kolay erişebilmesini mümkün kıldı.

Ayrıca borsa, StraitsX USD (XUSD) adlı yeni bir stablecoin’in 19 Mart’ta listeleneceğini duyurdu. XUSD/USDT işlem çifti herhangi bir listeleme ücreti olmadan işlem görebilecek. XUSD yatırma işlemleri şimdiden açıldı ve çekim işlemleri de 20 Mart itibarıyla başlayacak. Bu listeleme, Binance’in stablecoin seçeneklerini genişletme stratejisinin bir parçası olarak görülüyor ve ekosistem içinde daha fazla işlem alternatifi sunmayı amaçlıyor.