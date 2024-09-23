Binance hesap hizmetlerini bakıma alıyor.

Dünyanın en büyük merkezi kripto para borsası (CEX) Binance, bugün (23 Eylül Pazartesi) paylaştığı gönderi ile yakında gerçekleştirilecek bir güncellemenin haberini verdi.

Gönderiye göre Binance, 25 Eylül Çarşamba günü genel sistem performansını iyileştirmek için hesap hizmetlerinde planlı bir bakım gerçekleştirecek. Türkiye saati ile 08:30’da başlayacak bakımın yaklaşık üç saat sürmesi planlanıyor.

CEX, güncellemeden kullanıcılara ait veri ve varlıkların etkilenmeyeceğini vurguladı. Ancak güncelleme sırasında bazı hizmetler servis dışı kalabilir:

Güncelleme sırasında hesap girişi, kullanıcı kaydı, alım satım (spot, marj, vadeli, P2P vs.), VIP hesap hizmetleri ve hesaplar ile ilişkili diğer özelliklerde hizmet kesintisi yaşanabilir. Kullanıcılar birkaç dakika sürmesi olası bu kesintilerin hemen ardından Binance ürünlerine yeniden erişim sağlayabilecek.

Borsa, güncellemeden ve güncelleme sırasında yaşanabilecek fiyat dalgalanmalarından etkilenmemek için kullanıcılara gerekli önlemleri almalarını tavsiye ediyor. Kullanıcıların güncellemeden önce pozisyonlarını yeniden gözden geçirmeleri ve gerekli görmeleri halinde kapatmaları faydalı olabilir.

Binance ve WazirX Hikayesi

Binance ve Hindistan merkezli bir diğer borsa WazirX, geçtiğimiz hafta siber saldırı nedeniyle gündeme geldi.

WazirX, Temmuz 2024’te uğradığı siber saldırıda 235 milyon dolar çaldırdı. Borsa, saldırıda suistimal edilen güvenlik zafiyetinden Binance’in sorumlu olduğunu iddia etti.

Binance tarafı ise bu iddiaları yalanladı. Geçmişte WazirX’e cüzdan hizmetleri sağladığını kabul eden Binance, bu hizmetleri Ocak 2023’te sonlandırdığını açıkladı. Borsa, bu nedenle WazirX hackiyle hiçbir ilgisi olmadığını vurguladı.

WazirX, Binance’ten sonra Liminal adlı bir üçüncü parti saklama hizmeti ile çalışmaya başladı. Saldırıya uğrayan da Liminal ve WazirX tarafından ortak yönetilen çoklu imza cüzdanı oldu.