Tüm zamanların en iyi futbolcuları arasında gösterilen Cristiano Ronaldo, Binance tarafından düzenlenen bir etkinlikte yalan makinesine bağlandı.

Etkinlikte Cristiano Ronaldo’ya oldukça zor sorular yöneltidi. Portekizli süperstar bu etkinliği hayatındaki en zorlu anlardan biri olarak tanımladı. Cristiano Ronaldo’ya Şampiyonlar Ligi’nde Juventus ağlarına gönderdiği golün şimdiye kadar attığı en güzel gol olup olmadığı soruldu. Her ne kadar Ronaldo bu soruya “evet” yanıtını verse de yalan makinesi bu cevabın yalan olduğunu gösterdi.

Binance’in Cristiano Ronaldo’yu yalan makinesi testine tabi tutması, kripto para topluluğunda farklı tepkilere yol açtı.

Ronaldo ile Binance Arasındaki Ortaklık

Cristiano Ronaldo’nun yalan makinesine karşı meydan okuması, Portekizli yıldızın Binance ortaklığında çıkardığı ikinci NFT koleksiyonu olan “Forever CR7: The GOAT”‘un piyasaya sürülmesinden iki ay sonra geldi.

Binance ile Cristiano Ronaldo 2022 yılının Haziran ayında ortaklık kurmuştu. Binance, bu ortaklıkla birlikte Cristiano Ronaldo’nun hayranlarını web3 dünyasına çekmeyi hedefliyor. Futbol tarihinde tüm zamanların başarılı futbolcuları arasında gösterilen Cristiano Ronaldo şimdiye kadar 850’yi aşkın gol attı ve 5 kez Ballon d’Or ödlülü kazandı.

Şu anda Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Nasr’da top koşturan Cristiano Ronaldo’nun Instagram ve Twitter başta olmak üzere birçok farklı sosyal medya platformunda milyonlarca takipçisi bulunuyor. Cristiano Ronaldo, sosyal medyada en çok takipçisi bulunan isimler arasında ilk sıralarda yer alıyor.

Geride bıraktığımız yılın Haziran ayında kurulan ortaklığın ardından Cristiano Ronaldo, “CR7” adlı ilk NFT koleksiyonunu piyasaya sürmüştü.

Cristiano Ronaldo’nun kısa bir süre önce piyasaya sürülen NFT koleksiyonu “Forever CR7: The GOAT”‘ta ise 2018 yılında Juventus’a attığı röveşata golü de dahil olmak üzere kariyerindeki özel anlar tasvir ediliyor. Binance kurucusu Changpeng Zhao, bu koleksiyondaki en nadir NFT’lere sahip olan kişilerin Cristiano Ronaldo’yla tanışma fırsatı yakalayacağını, uçuş ve konaklama masraflarının ise Binance tarafından karşılanacağını açıkladı.

Cristiano Ronaldo Yalan Dedektörüne Bağlandı

Binance ortaklığında gerçekleştirilen etkinlikte Cristiano Ronaldo’ya “evet” veya “hayır” şeklinde basitçe cevaplaması istenen sorular yöneltildi. Cristiano Ronaldo’ya NFT’lere yatırım yapıp yapmadığı soruldu. Ronaldo NFT koleksiyonları oluşturduğunu ve gelecekte daha fazla NFT koleksiyonu piyasaya sürmeyi hedeflediğini belirtti. Bu da Cristiano Ronaldo’nun gelecekte Binance ortaklığında yeni NFT koleksiyonları çıkarabileceği anlamına geliyor.

Yalan testi sırasında Cristiano Ronaldo’ya 2018 yılında Juventus’a attığı röveşata golünün kariyerindeki en iyi gol olup olmadığı da soruldu. Cristiano “evet” yanıtını verse de yalan makinesi bu cevabın yalan olduğunu ifade etti. Cristiano Ronaldo ise bu golün kariyerinde attığı en iyi gol olduğunu bir kez daha ifade etti ve diğer gollerin “en zor goller” ve “en güzel goller” gibi kategorilere girebileceğini belirtti.

Futbol kariyeri hakkında da açıklamalarda bulunan Ronaldo, 40’lı yaşlarında hala en üst düzeyde oynamasıyla ilgili bir soruya “evet” yanıtını verdi ve yalan makinesi de bu yanıtı doğruladı.