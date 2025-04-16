Binance Coin’de (BNB) 31. çeyrek dönemlik token yakımı gerçekleşti. Toplamda 916 milyon dolar değerinde 1,57 milyon BNB yakılarak dolaşımdan çıkarıldı.

Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, bu token yakma modeliyle BNB’nin toplam arzını 200 milyon BNB’den 100 milyon BNB’ye düşürmeyi hedefliyor. BNB’nin toplam arzı 2025 yılının Nisan ayı itibarıyla 145.887.575 BNB olarak ölçülüyor.

The 31st quarterly $BNB token burn has been completed directly on BNB Smart Chain (BSC). 1.57M BNB has been burned 🔥 View burn details 👇https://t.co/u6HT0dLyFe pic.twitter.com/7jWUC9DgC0 — BNB Chain (@BNBCHAIN) April 16, 2025

Token yakımı, BNB arzını azalttığı için bu durum uzun vadede fiyat artışlarını tetikleyebilir.

Otomatik Token Yakım Modeli Nasıl Çalışıyor?

BNB Chain’deki token yakım mekanizması, blok üretimi ve BNB’deki fiyat hareketliliklerine göre otomatik olarak ayarlanıyor. Model, manuel yakım yerine BNB’nin üç aylık ortamala fiyatını ve blok üretim sayısını göz önünde bulundurarak şeffaf ve öngörülebilir bir şekilde çalışıyor.

Bu token yakımı, BEP-95 güncellemesiyle birlikte gelen ve gerçek zamanlı işlem ücretleri aracılığıyla gerçekleştirilen yakımlardan hariç olarak gerçekleştiriliyor. BEP-95, BNB arzını azaltmak amacıyla gas ücretlerinin bir kısmıyla anlık ve otomatik olarak BNB yakıyor.

31. Token Yakımında 1,57 Milyon BNB Dolaşımdan Çıkarıldı

Binance cephesinden yapılan açıklamada 31. çeyrek dönemlik token yakımının 16 Nisan’da tamamlandığı ve 916 milyon dolar değerinde BNB’nin yakım cüzdanına gönderildiği belirtildi. Yakılan BNB miktarının çok yüksek olması, son çeyrekte BNB ağında kaydedilen yüksek işlem hacmini ve ağ kullanımının bir işareti olarak yorumlanıyor.

BNB’nin toplam arzının 140 milyon bandına gerilemesi, 100 milyon hedefi için önemli bir gelişme olarak görülüyor. BNB’nin azalan arzı, uzun vadede fiyat performansı ve BNB token ekonomisi için olumlu bir katalizör olarak çalışabilir.

BNB’de Son Durum Ne?

CoinGecko verilerine göre son 24 saatte %1,4 oranında değer kaybeden Binance Coin (BNB) 579,38 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Binance’in Web3, DeFi ve NFT alanındaki büyümesiyle birlikte, düzenli token yakımları BNB’nin yükseliş ivmesini korumasına yardımcı olabilir.

Bazı yatırımcılar BNB’nin şu anki fiyatının bir fırsat olduğunu düşünüyor. “The Cryptomist” adlı analist, BNB fiyatının 500 dolar altına düşmesini bir alım fırsatı olarak değerlendirip fiyatın 1.000 dolara kadar çıkabileceğini öngörüyor. Bu da mevcut seviyelere göre yaklaşık %70’lik bir artış anlamına geliyor.

Sonuç olarak, BNB Chain’in yakım stratejisi, Binance Coin’i güçlü yükselişler için konumlandırıyor.