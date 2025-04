Binance Coin’de (BNB) 31. çeyrek dönemlik token yakımı gerçekleşti. Toplamda 916 milyon dolar değerinde 1,57 milyon BNB yakılarak dolaşımdan çıkarıldı.

Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, bu token yakma modeliyle BNB’nin toplam arzını 200 milyon BNB’den 100 milyon BNB’ye düşürmeyi hedefliyor. BNB’nin toplam arzı 2025 yılının Nisan ayı itibarıyla 145.887.575 BNB olarak ölçülüyor.

The 31st quarterly $BNB token burn has been completed directly on BNB Smart Chain (BSC).

1.57M BNB has been burned 🔥

View burn details 👇https://t.co/u6HT0dLyFe pic.twitter.com/7jWUC9DgC0

— BNB Chain (@BNBCHAIN) April 16, 2025