Binance Coin (BNB) son 30 günde %27,7, son 3 aylık zaman diliminde ise %61 oranında değer kazandı.

BNB şu anda 374,85 dolar bandında işlem görüyor. BNB son olarak bu fiyat seviyelerinde işlem gördüğünde takvimler 2022 yılının Kasım ayını gösteriyordu.

Binance’e yönelik davalar ve Changpeng Zhao’nun borsanın CEO’luk görevinden ayrılmasının ardından platforma yönelik iyimserlik yeniden artıyor gibi görünüyor.

CoinMarketCap verilerine göre Binance Coin (BNB) son bir haftada %7,70’e varan artış yaşayarak 386 dolara kadar yükseldi. Sonuç olarak Binance Coin (BNB) şu anda piyasa değerine göre en büyük dördüncü kripto para olmaya devam ediyor.

Önde gelen analistler ve uzmanlar, Binance Coin’deki (BNB) bu yükselişi, borsanın ABD’li yetkililerle uzlaşmaya varmasıyla pozitif yönde değişen duyarlılığa bağlıyor.

Airdrop’lar kripto para topluluğunda en çok ilgi gören konulardan bir tanesi. Son yıllarda airdrop’lar, merkezsiz finans (DeFi) projelerinin en önemli pazarlama stratejilerinden biri haline geldi. Özellikle hem projeye yönelik farkındalığı hem de ağın benimsenmesini arttırma konusunda kripto para airdrop’ları kritik bir rol oynuyor.

Binance Coin’deki (BNB) son yükselişler, web3 oyun projesi Portal tarafından başlatılan airdrop farming kampanyasına bağlayabilir. Binance Launchpool kısa bir süre önce Portal’ın (PORTAL) 47. projesi olarak tanıttı. Bu kapsamda Binance kullanıcıları 22 Şubat’ta başlayarak 7 gün süresince BNB ve FDUSD stake ederek Portal token farm’layabilecek.

Blockchain istihbarat firması Arkham verileri, Binance’in bu duyurusunu takip eden 24 saat içerisinde 400 milyon dolarlık BNB’yi airdrop farm’lamak için Binance Launchpool’a aktardığını gösteriyor.

BNB holders have sent >$400M in BNB to Binance in the past 24 hours to farm @Portalcoin’s launchpool.

7 separate addresses have sent over $10M of BNB, with the largest whale sending in over $40M.https://t.co/EBINQnUPWn pic.twitter.com/dZvvxYXJ0E

— Arkham (@ArkhamIntel) February 22, 2024