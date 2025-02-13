Son 24 saatte %9,4 ve son bir haftalık süreçte %22,5 oranında değer kazanan Binance Coin (BNB) piyasa değeri sıralamasında Solana’yı (SOL) geride bıraktı. Böylelikle BNB piyasa değeri en yüksek 5 kripto para arasına dahil oldu.

Son birkaç günlük süreçte Binance Smart Chain’de (BSC) artan merkeziyetsiz borsa (DEX) işlemleri, ağdaki iyileştirmeler ve memecoin trendi, BNB’de yükselişi tetikledi

BNB, DEX İşlemleriyle Güç Kazandı

BNB Chain, son 30 gün içinde 1,12 milyar işlem gerçekleştirerek aktiflik açısından yeni bir zirveye ulaştı. Borsadaki aktivite, özellikle PancakeSwap üzerindeki likidite artışıyla ivme kazandı.

CoinGecko verilerine göre son 24 saatte %9,4 oranında değer kazanan BNB fiyatı 706,78 dolara yükseldi ve varlığın piyasa değeri 103 milyar doları aştı. Bu süreçte Solana’nın 200 dolar seviyesinin altına düşmesi, BNB’nin daha üst sıralara çıkmasını kolaylaştırdı. BNB, yüksek likiditeli mavi çip altcoin’ler arasında konumunu güçlendirdi.

Son 3 aylık zaman diliminde zincir üstü işlem hacmi ve kullanıcı sayısı artan BNB’nin, Ethereum’un katman-2 ağlarına ve Solana’ya karşı güç kazandığı görülüyor.

Memecoin Çılgınlığı BNB Chain’de Devam Ediyor

Yeni nesil memecoin’lere yönelik ilgi, BNB Smart Chain üzerindeki yatırımcı hareketliliğini artırıyor. Özellikle Four.Meme platformu, yeni projelere teşvikler sunarak likiditeyi artırmayı ve kullanıcı ilgisini canlı tutmayı amaçlıyor.

Son günlerde BNB Chain’de piyasaya sürülen memecoin’ler yatırımcıların ilgisini çekmeyi başardı. Dolayısıyla balinalar da BNB Chain’deki memecoin’lere odaklanmaya başladı. TST (Test Token), CaptainBNB ve CZ’s Dog gibi yeni projeler, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Bu ilgi artışında BNB Chain’de işlem ücretlerinin düşük olması (ortalama 0,01 dolar) ilgiyi arttırdı.

Four.Meme platformu, ListaDAO ile ortaklık kurarak 20 bin lisUSD fon ayırdı ve en iyi meme projelerine ek likidite desteği sağlamayı hedefliyor.

Öte yandan PancakeSwap’te uygulanan MEV (Maksimum Çıkarılabilir Değer) koruma mekanizması, BNB Chain’deki sandviç saldırılarının etkisini azalttı. Bu önlem, DEX üzerindeki işlem güvenliğini artırarak yatırımcıların BNB ekosistemine olan güvenini pekiştirdi.

BNB, Piyasanın Odak Noktasında

BNB Chain, 2022 ve 2023 yıllarındaki durağan performansının ardından güçlü bir ger dönüşe hazırlanıyor gibi görünüyor. Özellikle ağdaki memecoin projelerinin büyümesi, zincir üzerindeki kullanıcı aktivitesini artırarak BNB’yi Ethereum ve Solana karşısında yeniden ön plana çıkarıyor.

Son gelişmeler, BNB’nin uzun vadede büyük oyuncuların radarında olmaya devam edeceğini ve Binance ekosisteminin büyüme potansiyelini artıracağını gösteriyor.