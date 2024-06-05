Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance’in yerel token’ı BNB, 5 Haziran Çarşamba günü 710,86 dolara yükselerek yeni bir zirve belirledi.

Binance Coin (BNB), 2024 yılında kripto para piyasasında başlayan boğa koşusu sırasında biraz arka planda kaldı. Ancak nihayet 710 doların üzerine fırlayarak yeni bir tüm zamanların rekoru kırdı ve en iyi performans gösterenler arasına girmeyi başardı.

BNB fiyatının 710 doları aşmasıyla piyasa değeri de 108 milyar dolara yükseldi. Böylelikle BNB, UBS, Dell ve Starbucks gibi dev şirketlerin piyasa değerini geride bıraktı.

Her ne kadar BNB fiyatı tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşsa da Binance dünyanın dört bir yanında düzenleyicilerle sorunlar yaşamaya devam ediyor.

Binance son olarak Nijerya’da bazı sorunlar yaşadı. Nijeryalı yetkililer, Binance’in ülkedeki yerel yöneticilerini tutukladı. Binance ise onların serbest bırakılması için girişimlerde bulunuyor ancak bu çabalar şu ana kadar sonuç vermedi.

Binance’e yönelik en ağır darbe, 2023 yılının Kasım ayında ABD’li yetkililerden geldi. Kara para aklama karşıtı önlemleri yeterli düzeyde uygulamamakla suçlanan Binance, ABD Adalet Bakanlığı’yla (DoJ) 4,3 milyar dolarlık bir uzlaşmaya vardı.

Bu gelişme sonucunda Binance’in kurucusu Changpeng Zhao, CEO’luk görevinden istifa etti ve ABD’de 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. CryptoPotato olarak Changpeng Zhao’nun kısa bir süre önce Kaliforniya’nın Lompoc şehrindeki düşük güvenlikli bir hapishanede görüntülendiğini bildirmiştik.

Düzenleyicilerle yaşanan bu sorunlar nedeniyle Binance Coin’in (BNB) performansı da olumsuz etkilendi. Bitcoin’in 14 Mart 2024 tarihinde 73.740 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşması ve BTC ETF’lerinin onaylanması, BNB fiyatı üzerinde pek fazla etki yaratmadı.

Ancak, son birkaç gün içeriside bu durum değişmeye başladı ve en büyük dördüncü kripto para birimi BNB, son 24 saatte neredeyse 100 dolarlık bir artış yaşayarak 625 dolardan 710,86 dolara yükseldi. Böylelikle BNB yeni bir tüm zamanların en yüksek seviyesi rekoru belirledi.

Sonuç olarak 108 milyar dolarlık piyasa değerine ulaşan BNB, UBS, State Bank of India, Dell, Hitachi, Starbucks ve AirBNB gibi dev şirketleri geride bıraktı.