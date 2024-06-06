Binance Coin (BNB), 5 Haziran’da 710 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini belirledi. Bu süreçte BNB’nin toplam piyasa değeri de 100 milyar doların üzerine yükseldi.

Böylelikle BNB, UBS ve Starbucks gibi şirketlerin piyasa değerini geride bıraktı. Birçok analist, BNB’nin geleceği konusunda son derece iyimser. Bazı analistler varlığın 1.000 dolara yükselebileceğini öngörürken bazıları teknik göstergeler ise kısa vadede fiyat düzeltmesi yaşanabileceğini öne sürüyor.

BNB’nin Etkileyici Yükselişi

Binance’ın yerel token’ı BNB, 6 Haziran Pazartesi günü 710 dolarla yeni bir rekor kırdı. 6 Haziran Salı günü itibariyle BNB 703 dolardan işlem görüyor.

BNB’nin piyasa değeri, 100 milyar dolarlık dönüm noktasını geçerek UBS, Starbucks, Airbnb ve daha birçok ünlü şirketi geride bıraktı.

Birçok sektör paydaşı BNB’yi bu performansı nedeniyle övdü. X kullanıcısı Sheldon The Sniper’a göre BNB’nin bir sonraki hedefi 1.000 dolar olabilir. Sheldon The Sniper, BNB’nin altcoin rallisini tetikleyebilecek kripto paralardan biri olabileceğini öngördü. Bluntz adlı X kullanıcısı ise kısa vadede BNB’nin 4 katlık artış yaşayabileceğini söyledi.

Kripto analisti BATMAN, BNB’nin portföyünün bir parçası olduğunu açıkladı. BATMAN, 2017 yılında kripto para sektörüne girdiğinde 1 BNB’nin 0,60 dolar seviyesinde işlem gördüğünü hatırlattı.

Yaklaşık 1.200 kat artışla en iyi performans gösteren yatırımlarımdan biri. Tavsiye ettiklerim arasında sadece RUNE ondan daha iyi performans gösterdi.

Geri Çekilme Olabilir mi?

Her ne kadar analistler BNB için yükseliş tahminleri yapsa da zincir üstü göstergeler, fiyat düzeltmesi riskine işaret ediyor. Bu göstergelerden biri de Göreceli Güç Endeksi (RSI).

RSI göstergesi, söz konusu varlıktaki fiyat hareketlerinin hızını ve değişimini ölçer. RSI, 0 ile 100 puan arasında değişir. 70’in üzerindeki seviyeler, varlığın aşırı alındığını ve bir fiyat düzeltmesinin kapıda olabileceğini işaret eder.

Güncel veriler, BNB’de RSI’nin son birkaç gündür 70 puanın üzerinde olduğunu gösteriyor. Bu nedenle BNB’de kısa vadede fiyat düzeltmesinin yaşanabileceği öngörülüyor.