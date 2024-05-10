Binance, borsanın piyasa manipülasyonuna alet olduğu iddialarını yalanladı.

Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, kendisi ve bir müşterisine yöneltilen suçlamayla karşı karşıya. Ancak ne borsa ne de müşteri suçlamayı kabul etmiyor.

Binance İddiaları Reddetti

Wall Street Journal, 9 Mayıs’ta yayınladığı bir haberde Binance’in müşterisi DWF Labs’i piyasayı manipüle etmek ile suçladı. Borsanın en büyük müşterilerinden olan DWF Labs bir alım satım şirketi.

İddiaya göre DWF Labs, belirli kripto para projeleriyle iş birliği yaparak işlem hacmini suni olarak şişirdi ve bu yol ile 300 milyon dolar kazanç elde etti.

Açıklama yapan Binance Kurucu Ortağı Yi He, WSJ’nin “bedavaya reklam yaptığını” söyledi. Yi’ye göre WSJ ve ana akım birçok medya kuruluşu, kripto para şirketleri konusunda yanlı ve duygusal haber yapıyor.

DWF Labs de iddiaların asılsız olduğunu ve gerçekleri çarpıttığını söyledi. Yatırım şirketi sektördeki en üst standartları ve şeffaflığı koruduklarını öne sürdü.

Binance’te iç soruşturma gerçekleştirilen ekibin DWF Labs ile ilişkileri kesmeyi önerdiği, borsanın ise DWF Labs’in yanında yer alarak soruşturanları kovduğu da söylentiler arasında.

Yi, konuyla ilgili şöyle bir açıklama yaptı:

Piyasa denetim programımızı sıkı bir şekilde sürdürüyoruz ve suistimali tolere etmiyoruz. Geçtiğimiz üç yılda toplam 2,5 trilyon dolar işlem hacmi kaydeden 355 bine yakın kullanıcıyı platformdan uzaklaştırdık. Piyasa yapma konusunda sert bir rekabet var ve soruşturma ekibimizin işi nötr olmak, delilleri tarafsız incelemek. Bu tarafsızlığa rakiplerini suçlayan piyasa yapıcı şirketlerden etkilenmemek de dahil.