Lider kripto para borsası Binance’in CEO’su Richard Teng, Bitcoin hakkında yaptığı açıklamayla kripto para topluluğunda tartışmalara yol açtı.

Teng, X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Bitcoin’in “dünyada gerçekten tarafsız tek para birimi” olduğunu söyledi:

“Bitcoin 7 gün 24 saat erişilebilir, sınırlara ve önyargılara tabi olmayan tek para birimi. Bitcoin, jeopolitik gerilimlerin arttığı, ticaret tarifelerinin tansiyonu yükselttiği bir dönemde dimdik ayakta duruyor.”

“Sınır Tanımaz ve Sansürlenemez Değer Saklama Aracı”

Richard Teng, Bitcoin’in merkezsiz yapısına dikkat çekerek hiçbir otoriteye bağlı olmadığına ve sansüre karşı dayanıklılığına vurgu yaptı. Richard Teng’in bu açıklaması küresel piyasalarda yüksek fiyat dalgalanmalarının yaşandığı ve makroekonomik açıdan belirsizliklerin yaşandığı bir dönemde geldi. Teng, Bitcoin’in temel değerlerinin erişilebilirliki tarafsızlık ve merkeziyetsizlik olduğunu söyledi.

Binance CEO’su Richard Teng bu hafta yaptığı bir başka paylaşımda ise Bitcoin’de yükseliş trendinin devam edeceğini öngörmüştü:

Bitcoin’i erken benimseyen ülkeler ve şirketler bu işten kazançlı çıkacak. Geç kalanlar ise daha yüksek bedel ödemek zorunda kalabilir.

Piyasalarda Belirsizlik Sürüyor

Her ne kadar küresel belirsizliğe rağmen Bitcoin güçlü direnç gösterse de 2023-2025 yılları arasındaki döngünün en büyük fiyat düzeltmesini kaydetti. Glassnode verilerine göre Bitcoin’in gerçekleşmiş piyasa değeri 872 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesinde. Buna karşın aylık büyüme ise %0,9 seviyesinde. Bu da Bitcoin’de yatırımcı ilgisinin yavaşladığını gösteriyor.

Öte yandan Bitcoin’de volatiliteye göre ayarlanmış net gerçekleşmiş kâr/zarar oranı, uzun vadeli ortalamaya dönmüş durumda. Bu da boğa ve ayı piyasaları arasında bir geçiş bölgesi olarak kabul ediliyor. Dolayısıyla Bitcoin’in yön arayışında kritik bir eşikte olduğuna dair yorumlar yapılıyor.