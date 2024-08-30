Borsa yöneticisi, ilgili hesapların siyasi nedenlerden dolayı değil, yasa dışı faaliyetleri nedeniyle dondurulduğunu öne sürdü.

Eşler arası alım satım platformu NoOnes’ın kurucusu Ray Youssef, 26 Ağustos tarihli X gönderisinde Binance’in İsrailli yetkililerin talebi doğrultusunda Filistinlilerin hesabını dondurduğunu öne sürdü.

Binance CEO’su Richard Teng, iddiaları yanıtladı.

Teng İddiaları Reddetti

Teng, “FUD (korku, belirsizlik ve endişe yaymayı amaçlayan haber)” olarak nitelendirdiği iddiaları 28 Ağustos’ta X üzeriden yanıtladı. Sınırlı sayıda hesabın dondurulduğunu ve bu hesapların yasa dışı faaliyetler ile ilişkili olduğunu söyledi.

Konuyla ilgili yorumların doğru olmadığını söyleyen Teng, küresel bir kripto para borsası olarak Binance’in uluslararası para aklamayı önleme düzenlemelerine uyduğunu vurguladı.

Binance CEO’su, “En önemlisi, bölgede kalıcı huzur sağlanmasını umuyoruz,” diye ekledi.

Teng’in gönderisini yanıtlayan Youssef, açıklamanın durumun vehametini hafifletme çabası olduğunu öne sürdü. Youssef, “Bu boyalı saçmalık işe yaramayacak ve sizi daha kötü gösterecek,” diye belirtti.

NoOnes kurucusu, Binance’i yetkililerin baskısına boyun eğmek ile suçluyor. Youssef’e göre, İsrail’in küresel finans ve medya yapıları üzerindeki hakimiyeti nedeniyle Binance’in boyun eğmekten başka seçeneği kalmadı.

Binance’e Yöneltilen Suçlamalar

Youssef’in suçlamayı yönelttiği gönderisinde, İsrail Terörizm Finansmanıyla Mücadele Ulusal Büro Başkanı Paul Lendes’ın yazdığı iddia edilen bir mektup ve onun çevirisi yer alıyor.

Mektupta 1 Kasım 2023 tarihli el koyma kararına yapılan itirazın reddedildiği görülüyor. Kararda Gazze’deki Dubai Exchange Company’den sahipleri tespit edilemeyen cüzdanlara aktarılan kriptolara el koyulması talep ediliyor.

İsrail Savunma Bakanlığı, Dubai Exchange Company’yi 2022’de terörist bir oluşum olarak kabul etmişti.

Youssef’a göre Binance, İsrailli yetkililerden gelen emir doğrultusunda ilgili kripto hesaplarını dondurma kararı aldı.