Binance’in kurucusu ve CEO’su Changpeng Zhao (CZ), sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı kısa ama etkili bir paylaşımla altın yatırımcılarının tepkisini çekti. Zhao “Altına karşı değilim ama altın sınırlı arzlı bir varlık değil” diyerek Bitcoin’in üstünlüğünü vurguladı.

Özet:

CZ, Bitcoin’in sınırlı arz özelliği nedeniyle altından üstün olduğunu savundu.

Altın fiyatı, Nisan’daki 3.500,05 dolar zirvesinden sonra haftalık bazda %2,6 düştü.

ABD-Çin arasında yumuşayan ticaret savaşı, güvenli liman talebini zayıflattı.

Bitcoin, 8 Nisan’daki dipten %20 toparlandı; yıllık bazda altına yaklaşsa da gerisinde.

Altın Frene Bastı, Bitcoin Toparlandı

Altın, 22 Nisan’da 3.500,05 dolar ile rekor kırdıktan sonra düşüş trendine girdi. Spot altın, haftayı %2,6 düşüşle 3.228,50 dolardan kapattı. ABD tahvil faizlerinin artması, altının cazibesini azalttı. Ticaret geriliminin azalması, güvenli liman talebini düşürdü. RJO Futures’tan Daniel Pavilonis, “Altın için 3.500 dolar şimdilik zirve olabilir” ifadelerini kullandı.

CZ: “Bitcoin’in Arzı Sınırlı, Altının Değil”

Zhaoi paylaşımında Bitcoin’in 21 milyon BTC ile sınırlı arzı ile altının arzının zamanla artabilmesi arasındaki farkı öne çıkarıyor. Bu fark, özellikle enflasyon endişeleri ve merkez bankalarının politikaları çerçevesinde önem kazanıyor.

Peter Schiff Geri Adım Atmıyor

Bitcoin karşıtlığıyla tanınan Peter Schiff, X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda “Bitcoin NASDAQ’tan ayrışmadı, hala teknoloji hisseleri gibi hareket ediyor. Enflasyondan korunmak isteyen altın almalı.” dedi. Schiff, düşen tahvil fiyatları ve zayıflayan doların borçlanma maliyetlerini artıracağını, bunun da piyasayı vuracağını savundu.

Bitcoin-Altın Korelasyonu Bozuldu

2020-2024 döneminde Bitcoin ve altın genellikle birlikte hareket ediyordu. Ancak bu ilişki, 2025 yılının Mart ayında kırıldı. CNBC’ye göre 25 haftalık korelasyon -0,42 ile 2020 yılından bu yana görülen en düşük seviyeye geriledi. Nisan’da bu değer -0,28’e toparlansa da, iki varlık artık aynı yönde gitmiyor.

Standard Chartered dijital varlık araştırma başkanı Geoff Kendrick, “Bitcoin altın değil. Aslında büyük teknoloji hisseleri gibi davranıyor. Hem geleneksel finansal risklere karşı koruma hem de teknoloji yatırımı gibi düşünülmeli.” ifadelerini kullandı.

Altın ve Bitcoin’in yolları ayrılıyor gibi görünse de, piyasa koşullarına göre yeniden kesişmeleri mümkün. Ancak CZ’ye göre gerçek kıtlık, sadece Bitcoin’de.