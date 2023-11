Binance, fiziksel adresi ve finansal şeffaflık konusunda ciddi hamleler atan geleneksel bir finans sektörüne dönüşüyor.

Binance’in yeni CEO’su Richard Teng borsanın gelecek planları, yol haritası, büyüme ve inovasyon konularındaki vizyonuna dair açıklamalarda bulundu.

Kısa bir süre önce 6. yıldönümünü kutlayan Binance borsası kısa bir süre önce CEO değişikliğine gitti. Binance’in kurucusu Changpeng Zhao CEO’luk görevinden istifa etti ve yerine borsanın Küresel Piyasalar Başkanı Richard Teng getirildi. Richard Teng kısa bir süre önce yaptığı açıklamada borsanın geleceğine dair önemli mesajlara yer verdi.

Richard Teng’in açıklamaları Binance’in resmi web sitesi üzerinden yayınlandı. Binance’i 6 yaşında bir kurum olarak tanımlayan Teng, şirketinin hala yolun oldukça başında olduğunu ifade etti. Richard Teng, Binance’i eğitim hayatının başındaki bir çocuğa benzetti.

Here is my first blog as #Binance CEO.

I want to take this opportunity to share immediate focus areas, discuss our responsibility to users and my view on the future of our industry.https://t.co/c6QMS6Ulmm

