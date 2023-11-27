Binance, fiziksel adresi ve finansal şeffaflık konusunda ciddi hamleler atan geleneksel bir finans sektörüne dönüşüyor.

Binance’in yeni CEO’su Richard Teng borsanın gelecek planları, yol haritası, büyüme ve inovasyon konularındaki vizyonuna dair açıklamalarda bulundu.

Kısa bir süre önce 6. yıldönümünü kutlayan Binance borsası kısa bir süre önce CEO değişikliğine gitti. Binance’in kurucusu Changpeng Zhao CEO’luk görevinden istifa etti ve yerine borsanın Küresel Piyasalar Başkanı Richard Teng getirildi. Richard Teng kısa bir süre önce yaptığı açıklamada borsanın geleceğine dair önemli mesajlara yer verdi.

Atılan Yanlış Adımları Düzeltmek

Richard Teng’in açıklamaları Binance’in resmi web sitesi üzerinden yayınlandı. Binance’i 6 yaşında bir kurum olarak tanımlayan Teng, şirketinin hala yolun oldukça başında olduğunu ifade etti. Richard Teng, Binance’i eğitim hayatının başındaki bir çocuğa benzetti.

Here is my first blog as #Binance CEO. I want to take this opportunity to share immediate focus areas, discuss our responsibility to users and my view on the future of our industry.https://t.co/c6QMS6Ulmm — Richard Teng (@_RichardTeng) November 27, 2023

Binance’in henüz evriminin başında olduğunu belirten Teng, asi bir teknoloji girişiminden daha geleneksel bir finans şirketine dönüştüğünü ifade etti. Richard Teng bu kapsamda Binance’in yönetim kurulu oluşturacağını, fiziksel bir adrese sahip olacağını ve finansal şeffaflık taahhüdünde bulunacağını bildirdi.

Richard Teng, Binance’in 6 yıllık tarihinde dünyanın en büyük kripto para borsası olma yolunda ilerlerken bazı yanış adımlar attığını kabul ediyor. Ancak Richard Teng şirketinin bu hatalardan dersler çıkardığını belirtiyor.

Hem Binance hem de kurucusu ve eski CEO’su Changpeng Zhao bugüne kadar birçok suçlamayla ve yaptırımla karşı karşıya kaldı. Richard Teng bu suçlamaların hiçbirinin müşteri varlıklarının kötüye kullanılmasıyla ilgili olmadığını vurgulayarak Binance’in borsadaki varlıkların güvenliğine gösterdiği önemi bir kez daha gözler önüne serdi.

Richard Teng ayrıca 2021 yılından bu yana birlikte çalıştığı Changpeng Zhao’nun liderlik ekibinin ve Binance çalışanlarının desteği sayesinde yeni görevinde başarılı olacağına emin olduğunu belirtti.

Binance’in Web3 Adımları

Richard Teng kariyer geçmişinin de bu rol için uygun olduğunu düşünüyor. Geçmişte Singapur Merkez Bankası’na danışmanlık yapan ve Abu Dabi’de bir finans merkezinin geliştirilmesine katkıda bulunan Richard Teng, yeni görevinde öncelikli hedefinin düzenlemelere uyumlu bir şekilde hareket etmek olduğunu belirtiyor. Richard Teng ayrıca kripto paraların sınıflandırılmasına ilişkin tartışmalara da dahil olmayı hedefliyor.

Richard Teng’in düzenlemelere uyumlu hareket etmek konusundaki açıklamaları, kripto para piyasasında sıklıkla görülen dolandırıcılık faaliyetleri nedeniyle endişe duyan kişileri de sevindirdi. Richard Teng’in açıklamaları kuruluşundan bu yana herhangi bir ülkede ana merkezi olmayan ve kanun tanımaz bir şirket olarak hareket eden Binance için önemli bir dönüşüme işaret ediyor.

Teng, Binance’in geleneksel bir şirkete dönüşmesiyle birlikte finansal bilgilerini paylaşacağına belirtiyor. Teng ayrıca denetçiler ve mevzuata uygunluk için bu tür bir şeffaflığın gerekliliğini de kabul ediyor. Richard Teng denetimler ve şeffaflık için bu tür bir dönüşüm şart olduğuna inanıyor.