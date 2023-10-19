Binance cephesinden kısa bir süre önce yapılan açıklamada 19 Ekim’de yani bugün 8 yeni işlem çiftinin listeleneceği duyuruldu.

Özet:

Binance, FDUSD odaklı 6 yeni işlem çiftini listeyeleyecek ve NTRN/USDT ve PENDLE/USDT için alım satım botlarını etkinleştirecek.

Binance’in bugün listeleyeceği FDUSD işlem çiftlerinde ikinci bir açıklamaya kadar piyasa yapıcı ücreti olmayacak.

Hong Kong’da First Digital Limited tarafından çıkarılan FDUSD, tıpkı USDT ve USDC gibi değeri ABD dolarına 1:1 oranında sabitlenmiş bir stabilcoin.

Bu yeni listeleme hamlesi, Binance’in çeşitli nedenlerden ötürü son dönemde birçok BUSD işlem çiftini delist etmesinin ardından geldi. Binance, 2024 yılına kadar BUSD’yi platformundan tamamen delist edeceğini açıkladı ve kullanıcılarına BUSD bakiyelerini 2023 yılının Şubat ayından önce alternatif varlıklara dönüştürmelerini tavsiye etti.

Binance Bu İşlem Çiftlerini Listeleyecek

Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, 19 Ekim’de 6 yeni işlem çiftini listeleyeceğini açıkladı. Bu işlem çiftleri şu şekilde:

ATOM/FDUSD

AVAX/FDUSD

BAND/TRY

BCH/FDUSD

LOOM/TRY

MATIC/FDUSD

Binance bugün aynı zamanda NTRN/USDT ve PENDLE/USDT işlem çiftleri için alım satım botlarını aktifleştirecek.

Binance’in FDUSD konusundaki listeleme çılgınlığı, XRP/FDUSD işlem çiftinin listelenmesinden yaklaşık bir ay sonra geldi.

Binance’in Delist Hamleleri

Binance yeni listelemelerin yanı sıra geride bıraktığımız günlerde birçok işlem çiftini platformundan kaldırdı. Binance’ten delist edilen bazı işlem çiftleri şu şekilde:

1INCH/BUSD, AERGO/BUSD, ANKR/BUSD, DATA/BUSD, DIA/BUSD, LOKA/BUSD, LRC/BUSD, OM/BUSD, POLYX/BUSD, RARE/BUSD, SLP/BUSD, SUSHI/BUSD, THETA/BUSD.

Her ne kadar Binance’in bu delist hamlelerinin arkasındaki kesin neden bilinmese de Binance söz konusu delist hamlesinin işlem çiftlerini optimize etme ve kullanıcılarına mümkün olan en iyi deneyimi sunma girişimlerinin bir parçası olduğunu açıkladı. Binance bu duyuruda kullanıcılara çok çeşitli kripto paraların alım satımı için güvenli ve yenilikçi bir platform sunmaya devam ettiğini de hatırlattı.

Geride bıraktığımız haftalarda duyurduğumuz üzere Binance, stabilcoin’i BUSD’nin de 2023 yılı sonunda platformdan delist edileceğini açıklamıştı. Borsa bu nedenle kullanıcılarına BUSD bakiyelerini 2024 yılının Şubat ayına kadar 1:1 oranında FDUSD’ye dönüştürmelerini tavsiye etti.