Binance’in delist edeceğini açıkladığı XEM fiyatı son 24 saatte %30’un üzerinde düşüş yaşadı.

Özet:

Binance kısa bir süre önce yaptığı açıklamada, bazı kripto paraları platformundan delist edeceğini açıkladı. Duyurunun ardından ilgili kripto paraların fiyatlarından ciddi düşüşler yaşandı.

Binance, kullanıcı deneyimini iyileştirmek ve en son piyasa trendlerine uyum sağlayabilmek adına sık sık yeni listelemeler yapıyor ve bazı işlem çiftlerini platformundan kaldırıyor.

Binance’in Delist Edeceği Kripto Paralar

Binance şu kripto paralar için tüm spot ve marjin çiftlerinde işlemleri sonlandıracak:

OmiseGO (OMG)

Waves (WAVES)

Wrapped NXM (WNXM)

NEM (XEM)

Binance kullanıcıları 17 Eylül’e kadar söz konusu kripto paraları başka cüzdanlara transfer edebilecek. 18 Eylül’de delist edilen coin’ler, kullanıcılar adına stabilcoin’e dönüştürülecek.

Binance Auto-Invest, token’larla işlem hizmetlerini 7 Haziran’dan sonra durduracak, Binance Loans ve VIP Loan ise dört gün sonra bu hizmetleri kapatacak.

Binance, bu kripto paraları neden delist ettiğine dair bir neden paylaşmadı. Binance, her kripto parayı yüksek standartları ve sektör gereksinimlerini karşılayıp karşılamadığını belirlemek için periyodik olarak incelediklerini belirtti. Binance’in bu periyodik incelemelerde göz önünde bulundurduğu faktörler şu şekilde: ekibin vaatleri, geliştirme faaliyetleri ve kalitesi, işlem hacmi ve likidite.

Binance’in delist ettiği kripto paralar arasında yer alan OMG ve WAVES gibi, duyurunun ardından çift haneli değer kayıpları yaşadı. Bu süreçte en olumsuz etkilenen kripto para yaklaşık %30 oranında değer kaybeden XEM oldu.

Bir kripto paranın bir borsadan delist edilmesi, varlığın fiyat performanslarını önemli ölçüde etkileyebilir. Zira delist hamlesi, varlığın güvenilirliği, gelecekteki potansiyeli hakkında olumsuz algı yaratabilir ve projenin itibarına zarar verebilir.

Bu yılın Şubat ayında Binance, XMR başta olmak üzere gizlilik odaklı 4 altcoin’i platformundan delist etti. Bu dört altcoin’in fiyatı Binance’in delist duyurusunun ardından ciddi şekilde düştü.

Diğer Son Binance Güncellemeleri

Şirket, son birkaç gün içinde platformunda çeşitli değişiklikler yaptı, yeni işlem çiftleri ekledi.

Binance geride bıraktığımız hafta spot piyasasında BTC/MXN, XRP/MXN, ENS/USDC ve LDO/USDC çiftlerini ekledi. Çiftlerden ikisi, Latin Amerika ülkesinin ulusal para birimi olan Meksika pesosuna (MXN) odaklanıyor. Bu yılın başlarında Binance USDT/MXN paritesini başlattı.

Öte yandan, Binance daha önce listelediği bazı çiftleri kaldırdı, bunlar arasında CAKE/TUSD, DYDX/BNB ve LAZIO/BTC yer alıyor.