Lider kripto para borsası Binance, bu hafta yeni işlem çiftlerini listeleyecek.

Özet:

Binance kısa bir süre önce yaptığı açıklamada yeni memecoin ve Türk lirası işlem çiftlerini listeleyeceğini açıkladı.

Binance ayrıca kısa süre önce Solana ağı için para çekme ayarlamaları ve XRPUSDT opsiyonları gibi yeni seçeneklerle hizmet yelpazesini genişletti.

Binance cephesinden 13 Mart’ta yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Binance kullanıcı deneyimini iyileştirmek için platformunda yeni güncellemeler uygulayacak. 13 Mart’tan itibaren aşağıdaki işlem çiftleri için alım satım işlemleri başlatılacak: FLOKI/FDUSD, GRT/FDUSD, NEAR/USDC ve SNX/TRY. 14 Mart’ta ise EUR/USDC, FET/USDC ve IMX/TRY işlem çiftleri kullanıma sunulacak.

Binance ayrıca FLOKI/FDUSD, GRT/FDUSD, NEAR/USDC, SNX/TRY, WIF/USDT, XRP/FDUSD, EUR/USDC, FET/USDC ve IMX/TRY işlem çiftleri için ticaret botu hizmetlerini başlatacak.

FLOKI Inu (FLOKI) ve dogwifhat (WIF) gibi popüler memecoin’lere yönelik ürün yelpazesinin arttırılması, son dönemde memecoin’lerde yaşanan astronomik yükselişlerin ardından geliyor.

Binance’in bugün listeleyeceğini açıkladığı bazı işlem çiftlerinin Türk lirası paritesini de içermesi dikkat çekiyor. Son dönemde Türk lirasında yaşanan değer kayıpları nedeniyle Türkiye’de kripto paralara yönelik ilgi önemli ölçüde arttı.

Bu nedenle Binance, listelediği işlem çiftlerinde Türk lirası paritelerine ağırlık vermeye başladı. Binance 5 Mart’ta PEPE/FDUSD, UNI/FDUSD, OM/TRY, PIXEL/USDC, STRK/USDC ve THETA/TRY’yi listelemişti.

Geride bıraktığımız günlerde Binance, Solana ağındaki işlem hacminde yaşanan devasa artış nedeniyle Solana (SOL) para çekme işlemlerini durdurdu. Para çekme işlemlerinin hafta sonu tekrar başlatılması planlanıyordu.

Binance bu hafta başında Binance Options RFQ üzerinde XRP/USDT opsiyonlarını başlattı.