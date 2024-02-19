Binance, Nisan ayı başlarında başlarında bazı kripto para çiftlerini delist edeceğini açıkladı.

Özet:

Binance bazı kaldıraçlı işlem çiftlerini delist edeceğini açıkladı. Belirli bir tarihten sonra kullanıcıların bakiyesindeki delist edilen token’ler USDT’ye dönüştürülecek. Binance’in bu delist hamlesi, borsanın ürün ve hizmetlerini iyileştirmeye yönelik çabalarının bir parçası.

Lider kripto para borsası Binance kısa bir süre önce yaptığı açıklamada şu işlem çiftlerini delist edeceğini açıkladı: BNBUP/USDT, BNBDOWN/USDT, ETHUP/USDT, ETHDOWN/USDT, BTCUP/USDT ve BTCDOWN/USDT.

Bu kaldıraçlı kripto para işlem çiftleri 3 Nisan’da Binance borsasından delist edilecek. Söz konusu işlem çiftleri için alım-satım ve abonelik seçenekleri 28 Şubat’ta sonlandırılacak. Binance cephesinden yapılan açıklamada borsadaki ürünlerin sürekli olarak gözden geçirildiği ve kullanıcılara değerli ve rekabetçi hizmetler sağlayan projeler dışındakilerin delist edildiği ifade edildi.

Binance delist işleminden sonra hala bu token’lere sahip olan kullanıcıların bakiyelerinin delist sırasındaki değerine birebir oranda USDT’ye dönüştürüleceğini ve 24 saat içerisinde kullanıcıların hesaplarına yansıtılacağını ifade etti. Binance cephesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kullanıcılar delist işleminin ardından hala yukarıda belirtilen token’lara sahipse Binance bu token’leri listeden çıkarma sırasındaki ilgili net varlık değerine (NAV) göre USDT’ye dönüştürecek ve USDT token’ler delist işlemini takip eden 24 saat içinde kullanıcıların hesaplarına yatırılacaktır.

Binance’in kaldıraçlı token’leri, kısa vadeli alım-satım işlemleri için geliştirilmiştir. Bu token’ler sürekli vadeli işlemler pozisyonlarından oluşan bir sepet portföyü temsil ediyor. Böylelikle kullanıcılar marj ticareti gerekliliklerini karşılamadan belirli kripto paralarda kaldıraçlı işlemler yapabiliyor.

Bu token türü 2020 yılında popülarite kazandı. O dönemde bu token’lerin nasıl çalıştığını anlamayıp ciddi miktarda para kaybeden birçok yatırımcı vardı. Hatta bu nedenle bazı yatırımcılar mağdur olduklarını belirtip çeşitli sosyal medya platformlarında organize olarak Binance’e dava açmak istedi.

Binance bir süredir delist işlemlerine hız verdi. Binance bu yılın başından bu yana birçok kripto para birimini ve işlem çiftini platformundan kaldırdı. Binance daha önce yaptığı bir başka açıklamada Monero (XMR), Aragon (ANT), Multichain (MULTI) ve Vai’nin (VAI) 20 Şubat’ta delist edileceğini açıklamıştı.