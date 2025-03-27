Binance, 28 Mart’ta dört yeni token listeleyecek. Topluluk oylamasıyla belirlenen listeleme, yeni işlem çiftlerine kapı aralıyor. Likidite artışı ve fiyat hareketliliği bekleniyor.

Binance, topluluk oylamasının ardından Mubarak (MUBARAK), CZ’S Dog (CZD), Tutorial (TUT) ve Banana For Scale (BFS) tokenlarını 28 Mart 2025’te listeleyeceğini duyurdu. Listeleme, Binance borsasında gerçekleşecek.

Bu hamle, Binance’in “Vote to List” kampanyası kapsamında gerçekleştirilirken, platformun topluluk etkileşimini artırma vizyonunu da güçlendiriyor.

Binance’in Mart Ayı Listelemeleri

Yeni listelemelerle birlikte MUBARAK/USDT ve BROCCOLI714/USDC gibi işlem çiftleri de devreye alınacak. Binance’in kurucusu Changpeng Zhao (CZ), bu sürecin kullanıcı tercihlerini ön planda tutan bir stratejinin parçası olduğunu belirtiyor. Changpeng Zhao konuyla ilgili olarak şunları kaydetti:

“Bu token’lerin listelenmesi, platformumuzda kullanıcı katılımını artırma yolunda önemli bir adımdır.”

Piyasa üzerindeki olası etkiler arasında:

Likiditenin artması,

Tokenlere olan ilginin yükselmesi,

Fiyat dalgalanmalarının hızlanması gibi unsurlar yer alıyor.

Topluluk, Binance’in bu hamlesine büyük ilgi gösterirken, geçmiş listelemelerde olduğu gibi fiyat hareketliliğinin artması bekleniyor.

“Vote to List” Modelinin Etkisi

Binance’in “Vote to List” girişimi, token listeleme sürecine demokratik bir boyut kazandırarak yatırımcılar için yeni fırsatlar yaratıyor. Daha önce BMT tokenı, Binance listelemesinin ardından %30’luk bir fiyat artışı kaydetmişti.

Mubarak’ın son piyasa verileri:

Fiyat: 0,12 dolar

0,12 dolar Piyasa değeri: 122.601.918 dolar

122.601.918 dolar Pazar payı: %0,0043

%0,0043 24 saatlik işlem hacmi: %28,62 artış

%28,62 artış Son 24 saatte fiyat düşüşü: %7,56

%7,56 Son 30 günde fiyat artışı: %58,82

Binance’in bu adımı, düzenleyici incelemeleri artırabilir ve kripto piyasasında topluluk odaklı yönetişim modellerine dair yeni bir dönemi başlatabilir.