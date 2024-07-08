Binance, platformundaki işlemlerin kullanıcı dostu ve sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesine olanak sağlamak için bazı kripto paraları ve işlem çiftlerini delist edecek.

Binance likiditesi düşük ve müşteri ilgisinin az olduğu işlem çiftlerini platformundan delist ettiğini açıkladı.

Binance, sık sık yaptığı değerlendirmelerle platformunda işlem gören varlıkların katı sektör standartlarına uygun olup olmadığını kontrol ediyor. Lider kripto para borsası şimdiye kadar yaptığı kontroller sonrasında yüzlerce kripto para birimini ve işlem çiftini platformundan kaldırdı.

Binance bir varlığı delist edip etmeyeceğine çeşiti faktörlere bağlı olarak karar veriyor. Bunlardan bazıları şu şekilde:

Geliştirici ekibin adanmışlığı

Geliştirme faaliyetlerinin durumu

İşlem hacmi

Likidite

Ağ güvenliği ve istikrarı

Kurumsal iletişim becerisi

Periyodik durum tespiti taleplerine yanıt verme

Binance’in delist edeceği kripto paralar şu şekilde:

BarnBridge (BOND)

Dock (DOCK)

Mdex (MDEX)

Polkaster (POLS)

Söz konusu delist işlemi 22 Temmuz 2024 tarihinde Türkiye saatiyle 06:00’da gerçekleşecek. Alım-satım işlemlerinin durdurulmasının ardından açık emirler de otomatik olarak iptal edilecek.

Binance, 23 Temmuz’dan sonra söz konusu kripto paralar için para yatırma işlemlerini desteklemeyecek.