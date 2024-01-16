Lider kripto para borsası Binance, delist hamlelerine devam ediyor.

Özet:

Binance kısa bir süre önce yaptığı açıklamada 19 Ocak itibariyle çeşitli işlem çiftlerini platformundan delist edeceğini duyurdu.

Bu açıklamanın ardından ilgili kripto para birimlerinin fiyatında küçük çaplı düşüşler yaşandı.

Lider kripto para borsası Binance, DEXE/ETH ve POLS/BTC de aralarında yer aldığı çeşitli işlem çiftlerini platformundan delist edeceğini açıkladı. Binance’in platformundan delist edeceğini açıkladığı işlem çiftleri şu şekilde: DAR/BNB, DEXE/ETH, ID/BNB ve POLS/BTC.

Söz konusu işlem çiftleri 19 Ocak’ta Binance borsasından kaldırılacak. Binance söz konusu delist hamlesiyle ilgili olarak yaptığı açıklamada olası kayıpların önlenmesi amacıyla kullanıcılara Spot Trading Botlarını güncellemeleri ve iptal etmelerini tavsiye etti.

Binance, söz konusu delist işlemine ilişkin herhangi bir gerekçe sunmadı ancak yaptığı periyodik incelemelerde zayıf likidite ve işlem hacmi gibi faktörleri kontrol ettiğini bir kez daha hatırlattı.

DEXE, POLS, DAR ve ID duyurunun ardından küçük çaplı değer kayıpları yaşadı. Ancak bu düşüş, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) spot Bitcoin ETF’lerini onaylamasının ardından gerçekleşen piyasa düzeltmesiyle de ilgili olabilir.

Birçok farklı metriğe göre dünyanın en büyük kripto para borsası konumunda olan Binance, 4 Ocak’ta yaptığı açıklamada gizlilik odaklı kripto para birimleri Monero (XMR), Zcash (ZEC) ve 8 diğer kripto para birimini izleme listesine eklediğini duyurmuştu. İzleme listesine eklenen projeler, gerekli kriterleri karşılamamaları halinde Binance borsasından delist edilebilir.

Öte yandan Binance yine kısa bir süre önce LTC/UAH, FLOKI/TUSD, COTI/BNB, COS/BNB, MULTI/BTC de dahil olmak zere 9 işlem çiftini platformundan delist etme kararı almıştı.

Son olarak Binance borsasının geride bıraktığımız hafta marj ticareti için SOL/USDC, ARB/FDUSD ve DOCK/USDT’yi ve izole marj ticareti için ise SOL/USDC, ARB/FDUSD ve OP/FDUSD’yi listelediğini hatırlatalım.