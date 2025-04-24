Lider kripto para borsası Binance, dört altcoin’i delist edeceğini açıkladı. Duyurunun ardından ilgili altcoin’lerde çift haneli değer kayıpları gerçekleşti.

Binance’in listelediği kripto paralar genellikle ciddi yükselişler kaydederken delist ettiği altcoin’lerde ise kayda değer düşüşler yaşıyor.

Binance’in Delist Ettiği Kripto Paralar

Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, platformunda işlem gören kripto paraları düzenli olarak gözden geçiriyor ve kriterleri karşılamayan projeleri delist ediyor. Bu kapsamda Binance, Alpaca Finance (ALPACA), PlayDapp (PDA), Viberate (VIB) ve Wing Finance (WING) için tüm işlem çiftlerini 2 Mayıs itibarıyla platformundan kaldıracağını açıkladı.

Binance, delist işleminden sonra bu kripto paraları cüzdanında görmek isteyen kullanıcıların “küçük bakiyeleri gizle” seçeneğini işaretlemesi gerekiyor. 3 Mayıs itibariyle bu altcoin’ler için para yatırma işlemleri desteklenmeyecek. Para çekme işlemleri ise 4 Temmuz itibariyle tamamen kapatılacak.

Binance, delist edilen kripto paraların 5 Temmuz 2025 itibariyle kullanıcılar adına stabilcoin’e dönüştürüleceğini duyurdu. Ayrıca bu işlemin garanti olmadığı da vurgulandı.

Delist duyurusunun ardından VIB fiyatı 25 saatte %42 düşerken, WING %36 değer kaybetti. ALPACA ve PDA’da ise daha küçük çaplı düşüşler görüldü.

Bir projenin Binance borsasından delist edilmesi, hem likidite hem de benimsenmenin azalacağı şeklinde yorumlandığından düşük hacimli projelerde devasa satış baskılarına yol açabiliyor. Lider kripto para borsası, bu ayın başında 14 kripto para birimini delist etmiş ve bunlardan biri olan CREAM yaklaşık %60 oranında değer kaybetmişti.

Binance’in Listelediği Altcoin’lerde Güçlü Yükselişler Yaşandı

Öte yandan Binance’in herhangi bir kripto paraya destek vermesi ya da listelemesi genellikle fiyatta ani artışa yol açıyor.

Örnek vermek gerekirse bu hafta Binance’in DEEP/USDT kalıcı vadeli işlem sözleşmesini 50x kaldıraçla başlatmasının ardından DeepBook (DEEP) fiyatı çift haneli yükseldi. Cat in a Dogs World (MEW), Binance Alpha listeleme havuzuna dahil edilmesiyle yükselişe geçti. Tutorial (TUT) ise Binance Simple Earn bölümüne eklenmesinin ardından %130 oranında değer kazandı.