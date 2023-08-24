Binance bazı işlem çiftlerini platformundan kaldırıyor.

Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, kısa bir süre içerisinde bazı spot işlem çiftlerini platformundan delist edecek.

Söz konusu delist işlemi, 25 Ağustos 2023 tarihinde gerçekleştirilecek. Binance cephesinden yapılan açıklamada, kullanıcıların bu duyuruyu dikkate alması ve alım satım stratejilerini bu gelişmeye göre uyarlamaları tavsiye edildi.

Binance’in önümüzdeki gün delist edeceği işlem çiftleri şu şekilde: ALCX/BUSD, PUNDIX/BUSD, FOR/BUSD, PEOPLE/BUSD, LOOM/BUSD, NMR/BUSD, SPELL/BUSD ve STORJ/BUSD

25 Ağustos itibariyle bu işlem çiftleri Binance’te alım satım gerçekleştirmek için kullanılmayacak. Ancak kullanıcılar, borsadaki diğer işlem çiftleri aracılığıyla bu varlıklarda işlem yapmaya devam edebilecek. Binance ayrıca, delist işlemiyle aynı gün geçerli olmak üzere, delist edeceğini duyurduğu işlem çiftlerinde Trading Bots hizmetlerinin durdurulduğunu duyurdu.

Bu nedenle delist edillecek işlem çiftlerinde Trading Bots özelliğini kullanan Binance müşterilerinin olası kayıplarla karşı karşıya kalmamak için stratejilerini güncelleyip gözden geçirmeleri veya hizmet sonlandırılmadan önce botlarını durdurmaları gerekiyor.

Binance söz konusu delist hamlesinin işlem çiftlerini optimize etme ve kullanıcılarına mümkün olan en iyi deneyimi sunma girişimlerinin bir parçası olduğunu açıkladı. Binance bu duyuruda kullanıcılara çok çeşitli kripto paraların alım satımı için güvenli ve yenilikçi bir platform sunmaya devam ettiğini de hatırlattı.