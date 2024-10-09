Binance borsası bu yılın başlarında Tornado Cash (TORN), Vai (VAI), OMG Network (OMG), Waves (WAVES), Barn Bridge (BOND), Mdex (MDX), Dock (DOCK), NEM (XEM), Polkastarter (POLS) ve Pundi X PURSE (PURSE) platformundan kaldıracağını açıklamıştı.
Binance, kullanıcı bakiyesinde yer alan bu kripto para birimlerinin 28 Nisan 2025 tarihine kadar USDC’ye dönüştürüleceğini açıkladı. Kullanıcılar söz konusu kripto para birimlerini 28 Ekim 2024 tarihine kadar harici cüzdanlara çekebilecek.
Binance bu kripto paraların 29 Ekim 2024 ile 28 Nisan 2025 tarihleri arasındaki ortalama USDC kuru göz önünde bulundurularak dönüştürüleceğini duyurdu.
Delist işleminden etkilenen kullanıcılara önümüzdeki hafta e-posta yoluyla bilgilendirme yapılacak ve para yatırma işlemleri artık desteklenmeyecek. Ayrıca dönüştürme işleminin tamamlanmasıyla etkilenen tüm kullanıcılar yine e-posta aracılığıyla bilgilendirilecek.
Binance Türkçe Dil Desteğini Kaldırdı
CryptoPotato olarak geride bıraktığımız hafta bildirdiğimiz üzere 30’u aşkın dili destekleyen Binance, 27 Eylül’de resmi olarak Türkçe dil desteğini sonlandırdı. Binance’in bu hamlesi, 27 Haziran’da Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden geçerek yasalaşan kripto varlık düzenlemesine uyum sağlamak amacıyla gerçekleştirildi.