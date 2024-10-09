Türkçe dil desteğini kaldıran Binance, Türk kullanıcılara hizmet vermeye devam ediyor. 2 Ekim’de konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Binance TR Genel Müdürü Mücahit Dönmez, Türk kripto sektöründe yeni bir dönemin başladığını ifade etmiş ve kripto varlık düzenlemesiyle kripto varlık platformlarının “yerel” ve “yurtdışında yerleşik” olmak üzere ikiye ayrıldığına dikkat çekmişti.

2 Ekim 2024 tarihi itibariyle yurtdışında yerleşik kripto para platformları artık Türkiye’de ofis açamayacak, Türkçe dil desteği sunamayacak ve Türkiye’deki kullanıcılara yönelik tanıtım ve pazarlama faaliyetleri yürütemeyecek. Bu kapsamda Binance, OKX, Gate.io ve BingX gibi borsalar geride bıraktığımız haftalarda Türkiye’deki bazı faaliyetlerini sonlandırmıştı.