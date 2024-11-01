Lider kripto para borsası Binance, bazı popüler altcoinler için teminat oranlarını artırıyor. Bu değişiklikler 1 Kasım’da yürürlüğe girecek.

Bu güncellemeler nedeniyle olası tasfiyeleri önlemek için kullanıcılara marjin seviyelerini yakından takip etmeleri öneriliyor.

Etkilenen Altcoin’ler

Dünyanın en büyük kripto borsası, platformunda listelenen yedi altcoin için teminat oranını güncelleyerek yükselteceğini açıkladı. Bunlar arasında popüler meme coinler Neiro (NEIRO) ve Turbo (TURBO) ile Sui (SUI), Toncoin (TON), Eigenlayer (EIGEN), Eurite (EURI) ve Scroll (SCR) yer alıyor.

Teminat oranı, bir krediyi veya açık pozisyonu sürdürmek için gereken varlık miktarını anlamına geliyor. Genellikle yüzdelik olarak ifade edilen bu oran, teminatın borç fonlara oranını yansıtır. Oranın yükselmesi, piyasa düşüşleri karşısında borç verenin fonlarını geri kazanma olasılığını arttırıyor.

Yedi varlıktan altısı için oran %10 artırıldı. Örneğin, NEIRO’nun oranı %30’dan %40’a, TURBO’nun oranı ise %10’dan %20’ye çıkarıldı. SUI ise %5’lik bir artışla %60 oranına yükseltilen tek varlık oldu. Değişiklikler 1 Kasım’da yürürlüğe girecek.

Binance, teminat oranı değişikliğinin Birleşik Bakım Teminat Oranı’nı (uniMMR) etkileyeceğini belirtti ve kullanıcıları olası tasfiyelerden veya büyük kayıplardan kaçınmak için uniMMR’ı yakından takip etmeleri konusunda uyardı.

Binance’in Önceki Güncellemeleri

Binance, bu ay çeşitli güncellemeler yaptı ve bazı memecoin’leri vadeli işlem platformunda listeledi. Borsa geride bıraktığımız hafta vadeli işlem platformunda 1000CATUSDT vadeli işlem sözleşmelerini piyasaya sürdü.

Binance ayrıca, Rupiah Token (IDRT), Keep3rV1 (KP3R), Ooki Protocol (OOKI) ve Unifi Protocol DAO (UNFI) token’lerini 6 Şubat 2025 tarihinde platformundan kaldıracağını (delist) açıkladı. Bir kripto para projesinin büyük bir borsadan delist edilmesi, likiditenin azalmasına ve o projeye yönelik güvenin azalmasına yol açıyor. Dolayısıyla Binance’in delist edeceğini açıkladığı kripto paralar, duyurunun ardından çift haneli değer kayıpları yaşadı.