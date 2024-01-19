Binance kısa bir süre önce yaptığı açıklamada aralarında ALPINE/USDT, BAR/USDT ve CITY/USDT gibi fan token’lerin de bulunduğu çeşitli kripto paralar için marjin ticaretini başlattığını duyurdu.

Özet:

Lider kripto para borsası Binance, kısa bir süre önce yaptığı açıklamada çeşitli fan token’leri ve kripto paraları, marjin ticareti için listeledi.

Listelenen kripto paralar, son dönemde kripto para piyasasındaki fiyat düzeltmesinin de etkisiyle ciddi değer kayıpları yaşadı.

Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, FC Barcelona Fan Token (BAR), Manchester City Fan Token (CITY), Paris Saint-Germain Fan Token (PSG) gibi fan token’ler ve çeşitli kripto para birimlerini marjin alım satım için listelediğini açıkladı. Binance’in 19 Ocak’ta listeleme duyurusu yaptığı kripto para birimleri şu şekilde: ALPINE/USDT, BAR/USDT, CITY/USDT, ORDI/FDUSD, PSG/USDT, SUI/BTC ve XAI/FDUSD.

Borsa ayrıca PROS/USDT ve WIN/USDT’yi yeni çapraz marj çiftlerini başlattığını duyurdu.

Üçüncü bir tarafın sağladığı fonların kullanılmasıyla yapılan alım satım işlemleri, marjin ticareti olarak adlandırılır. Yatırımcılar, kaldıraç kullanarak marjin ticareti aracılığıyla teminat olarak gösterdikleri bakiyelerinden çok daha büyük boyutlu işlemler gerçekleştirebilir. Marjin ticareti, yatırımcılara daha fazla kâr elde etme şansıyla sunarken aynı zamanda teminat olarak kullandıkları varlıkların tamamını kaybetme riskini de beraberinde getiriyor.

Binance’in listeleme duyurusuna rağmen yukarıda yer verdiğimiz kripto para birimleri son 24 saatte ciddi değer kayıpları yaşadı. BAR ve PSG yaklaşık %6 oranında değer kaybederken, SUI ve XAI ise çift haneli oranda değer kayıpları yaşadı.

Binance’in marj ticareti için listeleyeceğini duyurduğu kripto para birimlerindeki bu düşüş, büyük ölçüde kripto para piyasasındaki kötü gidişattan kaynaklanıyor olabilir.