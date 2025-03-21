Binance, likiditesi düşük varlıkları kaldırıyor. Lider kripto para borsası Binance, periyodik olarak gerçekleştirdiği değerlendirme sürecinin ardından beş kripto parayı platformundan çıkarma kararı aldı. Borsa, bu hamlesiyle platformdaki işlem ortamının güvenli ve şeffaf kalmasını hedefliyor.

Hangi Kripto Paralar Delist Edilecek?

Binance tarafından yapılan açıklamaya göre aşağıdaki kripto paralar platformdan kaldırılacak:

Aergo (AERGO)

AirSwap (AST)

BurgerCities (BURGER)

COMBO (COMBO)

Linear Finance (LINA)

Borsa, delist kararının arkasındaki sebepleri şu şekilde sıraladı: işlem hacmi, güvenlik, likidite, proje ekibinin taahhüdü ve düzenleyici gereklilikler.

Binance Delist Tarihleri

Spot İşlemler: Tüm işlem çiftleri 28 Mart 2025, 06:00 (TSİ) itibarıyla kaldırılacak.

Vadeli İşlemler: AERGO, LINA ve COMBO için Binance Futures pozisyonları 27 Mart 2025, 12:00 (TSİ) itibarıyla otomatik olarak kapatılacak.

Binance Convert & Trading Botları: 28 Mart 2025 itibarıyla bu varlıkları desteklemeyecek.

Yatırım Ürünleri: 27 Mart 2025 itibarıyla Binance Simple Earn ve diğer yatırım ürünlerinde bu tokenler yer almayacak.

Binance, delist edilen varlıkları stabilcoin’lere çevirebileceğini ancak bunun kesin olmadığını belirtti. Eğer böyle bir dönüşüm yapılırsa, ek bir duyuru paylaşılacak.

Ayrıca borsa, ilerleyen dönemlerde bir “Oyla ve Delist Et” özelliğini başlatmayı planlıyor. Ancak bu duyuruda yer alan token’ler bu sürecin dışında tutulacak.

Kullanıcıların delist tarihlerini takip ederek pozisyonlarını gözden geçirmeleri ve gerekli işlemleri yapmaları öneriliyor.