Binance, marjin listelemelerinde değişiklik yapacak.

Bitcoin ve diğer kripto paralar, 5 Temmuz’da adeta kan alıyor. BTC gün içinde 54 bin dolar altını test ederken, kripto piyasasının değeri de yüzde 3’e yakın düştü.

BTC düzeltmesi devam ederken, Binance’ten Bitcoin ile ilgili bir duyuru geldi. Kripto para borsası, belirli işlem çiftlerini listeden kaldıracağını duyurdu.

Binance Bitcoin Listelemelerini Yeniden Düzenliyor

Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, 5 Temmuz’da Bitcoin ile beraber listelenen DigiByte (DGB), Alien Worlds (TLM) ve Voxies (VOXEL) gibi kripto paraları listeden kaldıracağını açıkladı.

Duyuruya göre, izole marj işlemlerinde listelenen DGB/BTC, TLM/BTC ve VOXEL/BTC pariteleri, ayrıca çapraz marj işlemlerinde listelenen DGB/BTC ve TLM/BTC pariteleri platformdan kaldırılacak.

Bu çiftlerle yapılan tüm işlemler 7 Temmuz’dan itibaren durdurulacak. Açık pozisyonlar 8 Temmuz’da kapatılacak ve kullanıcılara pozisyon değeri kadar ödeme yapılacak.

Binance, bu pariteleri kullanan yatırımcılara pozisyonlarını belirtilen tarihlerden önce kendileri kapatmalarını veya varlıklarını taşımalarını tavsiye ediyor.

Bitcoin Fiyatı Düşüşte

Binance’in Bitcoin çiftlerini listeden kaldırma kararı, BTC sert bir düzeltme yaşadığı sırada gerçekleşti.

Bitcoin, Mt. Gox geri ödemelerinin başlamasıyla 53 bin dolar bandına kadar geriledi. On yıl önce iflas eden borsa, alacaklılarına 142 bin BTC iade edecek.

Mt. Gox ödemelerinin yarattığı satış baskısından etkilenen Bitcoin, haber yayın saati itibarıyla yeniden 56 bin doların üzerine yükseldi.