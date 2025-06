Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, 5 altcoin’i platformundan kaldıracağını duyurdu. Delist işlemi 4 Temmuz 2025’te gerçekleşecek.

According to the official announcement, Binance will delist and cease trading of all spot trading pairs for the following tokens on July 4, 2025, at 03:00 (UTC): Stella (ALPHA), Biswap (BSW), Komodo (KMD), LeverFi (LEVER), and LTO Network (LTO).https://t.co/DhEHhl9nBZ

— Wu Blockchain (@WuBlockchain) June 26, 2025