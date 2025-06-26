Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, 5 altcoin’i platformundan kaldıracağını duyurdu. Delist işlemi 4 Temmuz 2025’te gerçekleşecek.

According to the official announcement, Binance will delist and cease trading of all spot trading pairs for the following tokens on July 4, 2025, at 03:00 (UTC): Stella (ALPHA), Biswap (BSW), Komodo (KMD), LeverFi (LEVER), and LTO Network (LTO).https://t.co/DhEHhl9nBZ — Wu Blockchain (@WuBlockchain) June 26, 2025

Hangi Token’ler Delist Ediliyor?

Binance tarafından yapılan resmi açıklamaya göre şu 5 token ve bunlara bağlı tüm işlem çiftleri 4 Temmuz 2025 tarihinde Türkiye saatiyle 06:00’da platformdan kaldırılacak:

Stella (ALPHA)

Biswap (BSW)

Komodo (KMD)

LeverFi (LEVER)

LTO Network (LTO)

Neden Delist Kararı Alındı?

Binance, düzenli olarak listelenen projeleri değerlendirdiğini ve bu değerlendirmelerde yüksek standartlara ve sektörel gereksinimlere uyumun kritik olduğunu belirtti. Delist kararının arkasındaki bazı temel kriterler şu şekilde:

Proje ekibinin taahhüt düzeyi

Geliştirme faaliyetlerinin kalitesi ve yoğunluğu

İşlem hacmi ve likidite

Ağ güvenliği ve istikrarı

Toplulukla iletişim düzeyi

Şeffaflık

Token arzında ani veya gerekçesiz artışlar

Yeni düzenleyici riskler

Kullanıcılar Ne Yapmalı?

Delist işleminin ardından bu tokenlarla alım-satım işlemleri durdurulacak, açık emirler otomatik olarak iptal edilecek. Token’ler sadece çekim için belirli bir süre daha erişilebilir olacak. (bu süre genellikle birkaç hafta ile sınırlı)

Kullanıcıların olası zarar yaşamamaları adına, ilgili varlıkları önceden başka bir cüzdana transfer etmeleri veya başka bir varlığa çevirmeleri tavsiye ediliyor.

Neden Önemli?

Binance’in delist kararları genellikle, projelerin geleceği açısından olumsuz bir sinyal olarak yorumlanıyor. Delist edilen token’ler fiyat açısından baskı altında kalabilir. Bu nedenle bu tür duyurular, yatırımcılar açısından önemli bir risk uyarısı niteliği taşıyor.

Bu 5 token, 4 Temmuz 2025 itibarıyla Binance tarihinde yerini geçmişte kalanlar listesine bırakacak.