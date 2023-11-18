Binance 20 Kasım’da 15 işlem çiftini platformundan delist edecek.

Özet:

Lider kripto para borsası Binance, 20 Kasım’da 15 Rus Rublesi işlem çiftini platformundan delist edeceğini açıkladı. Borsa, delist hamlesinin düşük likidite nedeniyle gerçekleştirildiğini bildirdi.

Binance’in 20 Kasım’da delist edeceği işlem çiftleri arasında ADA/RUB, SOL/RUB ve XRP/RUB da dahil olmak üzere toplamda 15 parite yer alıyor.

Binance’in bu hamlesi, borsanın Rusya pazarından çıkış yapma politikalarıyla da uyumlu. Binance’in Uyum Direktörü Noah Perlman’ın kısa bir süre önce belirttiği üzere borsa, Rusya pazarından uzaklaşarak alternatif pazarlara odaklanmayı hedefliyor.

Binance’in bu duyurusunun ardından XRP, ADA ve SOL gibi kripto para birimlerinin fiyatlarında küçük çaplı değer kayıpları yaşandı. Ancak uzmanlar bu kripto para birimlerinin geleceğinden oldukça umutlu.

Binance Neden Rusya’dan Çekiliyor?

Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, 20 Kasım’da Rus Rublesi tabanlı 15 spot işlem çiftini platformundan delist edeceğini açıkladı. Bunlar arasında ADA/RUB, SOL/RUB ve XRP/RUB da yer alıyor. Şirket bu hamlesiyle müşterilerini korumayı amaçladığını belirtti. Binance düşük likidite ve zayıf işlem hacmi nedeniyle gelecekte daha fazla işlem çiftini platformundan delist edebileceğini açıkladı.

Binance’in bu hamlesinin bir diğer nedeni de borsanın Rus rublesi için para yatırma işlemlerini tamamen durdurmak istemesi olabilir. Zira Binance, Rusya pazarından çekilmek istiyor ve bu kapsamda geride bıraktığımız haftalarda Rusya’daki operasyonlarının tamamını kripto platformu CommEX’e satmak üzere bir anlaşma imzaladı. Binance’in Uyum Direktörü Noah Perlman konuyla ilgili olarak şu açıklamaları kaydetti:

Gelecekte Rusya’da faaliyet göstermemizin Binance’in yasalara uyum sağlama stratejisiyle bağdaşmadığının farkındayız. Web3 sektörünün dünya çapında uzun vadeli büyümesine olan güvenimizi koruyoruz ve enerjimizi faaliyet gösterdiğimiz diğer 100’den fazla ülkeye odaklayacağız.

XRP, ADA ve SOL Düşüşte

Binance’in Rus rublesi paritesini delist ettiği ADA, XRP ve SOL gibi kripto para birimleri de son 24 saatte küçük çaplı değer kayıpları yaşadı. CoinGecko verilerine göre Cardano (ADA) -%2,6, Solana (SOL) %1 ve Ripple (XRP) ise %0,8 oranında değer kaybetti.

Bununla birlikte çok sayıda uzman bu kripto para birimlerinin geleceğinden umutlu. Uzmanlar kripto para piyasasında halihazırda devam eden fiyat düzeltmesinin yatırımcılar endişelendirmemesi gerektiğine inanıyor.

Analistler son dönemde yaptıkları fiyat tahminlerinde XRP’nin 2023 yılı sonuna kadar %100 oranında değer kazanabileceğine işaret ediyor. Bununla birlikte Twitter analisti Jacob ise Solana’nın 1.000 dolarlık fiyat etiketine yükselebileceğini öngörüyor.

Son dönemde yapılan Cardano (ADA) fiyat tahminlerine göz atmak için buradaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.