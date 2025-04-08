Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, topluluk katılımını teşvik ettiği “Delist için oy ver” programının ilk turunu tamamladı. Binance cephesinden yapılan açıklamada yapılan oylama ve şirket içi değerlendirme sonucunda 14 düşük hacimli kripto para projesinin 16 Nisan 2025 tarihinde delist edileceği duyuruldu.

Binance’in platformundan kaldıracağını açıkladığı kripto para projeleri şu şekilde:

Badger DAO (BADGER)

Beta Finance (BETA)

Balancer (BAL)

Cortex (CTXC)

Cream Finance (CREAM)

Aelf (ELF)

Firo (FIRO)

NULS (NULS)

Status (SNT)

Kava Lend (HARD)

Prosper (PROS)

UniLend (UFT)

TROY (TROY)

VIDT DAO (VIDT)

16 Nisan 2025 tarihinde Türkiye saatiyle 09:00’da Binance bu kripto paraları platformundan delist edecek. Bu tarihten sonra yukarıdaki kripto paralar için para yatırma işlemleri desteklenmeyecek ancak Binance kullanıcıları 9 Haziran 2025 tarihine kadar varlıklarını borsadan çekebilecek.

Binance’in Delist Programı

Binance 2025 yılında duyurduğu “Delist için oy ver” programı kapsamında düşük hacimli ve riskli projeleri platformundan kaldırmayı ve bu süreçte topluluk katılımını arttırmayı hedefliyor. En az 0,01 BNB sahibi olan kullanıcılar delist edilecek kripto paralar konusunda söz sahibi olabiliyor.

İlk oylamada 24.141 kişi toplamda 103.942 oy verdi. Yapay hesaplar ve suistimaller elendikten sonra 93.680 geçerli oy sayıldı. TROY, 4.985 oy ile listenin üst sıralarında yer aldı. Status (SNT) ise 3.533 oy aldı. BADGER ve BAL gibi diğer projeler ise Binance’in kendi değerlendirme kriterleriyle delist eşiğini geçti.

İlginç bir şekilde, oylamada 10 binden fazla oy alan FTT token delist edilmedi. Bu durum, Binance’in nihai kararları topluluk oylamasına rağmen kendi değerlendirme süzgecinden geçirdiğini bir kez daha gösterdi. Bu gelişme sonrası FTT fiyatında ani bir artış gözlendi ve toplulukta Binance’in delist kriterlerine dair soru işaretleri oluştu.

Binance’in Delist Sürecinde Değerlendirdiği Kriterler

Binance delist kararı alırken şu faktörleri göz önünde bulunduruyor:

Proje ekibinin taahütleri

Geliştirme faaliyetleri

İşlem hacmi ve likidite

Ağ istikrarı

Topluluk etkileşimi

Şeffaflık ve regülasyon uyumu

Binance ayrıca etik dışı davranışlar ve token ekonomisindeki değişiklikler, sahiplik yapısındaki dönüşümler gibi gelişmeleri de karar alma sürecinde göz önünde bulunduruyor.