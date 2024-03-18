Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, BOME listelemesine ilişkin şirket içi soruşturma başlattı.

Solana tabanlı yeni memecoin Book of Meme (BOME), geçtiğimiz günlerde Binance Launchpool yoluyla piyasaya sürüldü. Beş günlük farming sürecinin ardından listelenen memecoin, kısa sürede epey popüler oldu.

BOME’un listelenmesine Binance ile ilgili skandallar da eşlik etti. Borsa, kendisiyle ilgili iddia hakkında soruşturma başlattı.

Binance Çalışanı İçeriden Bilgi Aldı İddiası

Kripto para ve memecoin topluluğu, “BOME rat warehouse” olarak adlandırılan bir vaka ile çalkalanıyor. İddiaya göre, Binance BOME’u listelemeden hemen önce bir balina, 2,3 milyon dolar ödeyerek 314 milyon BOME satın aldı. Balina, satın aldığı BOME’ları satmadı.

BOME, işleme açıldığı ilk gün astronomik bir fiyat artışı kaydetti. Balinanın cüzdanındaki BOME’ların değeri de 8 milyon dolara yükseldi.

İşlemi fark eden kripto topluluğu, satın alımın içeriden bilgi alan bir Binance çalışanı tarafından gerçekleştirildiğini iddia etti. Bunun üzerine Binance, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bu bilgiyi son derece ciddi bir şekilde değerlendiriyoruz. Derhal şirket içi soruşturma başlattık.

BOME Balinası Binance ile İlişkili Değil

Binance, yürüttüğü soruşturmanın ilk bulgularını topluluk ile paylaştı. Borsaya göre, işlemi gerçekleştiren kullanıcının Binance ile herhangi bir ilişkisi bulunmuyor.

Kripto para borsası, topluluğu coin listelemeleri sırasında fark ettikleri kötü niyetli davranışları ihbar etmeleri konusunda teşvik etti.

Hatta borsa, bu tür bir bilgi paylaşanları 100 bin dolardan 5 milyon dolara kadar ödüllendirmeyi de vadediyor. Bilgiyi verenin kimliği de gizli tutulacak.