Binance Alpha, belirli token’larda limit emir ücretini %0,01’e düşürdüğünü duyurdu. Kampanyanın ne zaman sona ereceği ise henüz açıklanmadı.

Bu hamleyle Binance Alpha, platformda işlem hacmini ve likiditeyi artırmayı hedefliyor. İşlem maliyetlerinin düşürülmesi, kullanıcıların daha stratejik ve aktif alım-satım yapmasını teşvik etmek için düşünülmüş bir adım. Binance tarafından yapılan resmi açıklamada, “Limit emirlerde işlem ücretlerini seçili token’larda %0,15’ten sadece %0,01’e indirdik. Bu, %93’lük büyük bir indirim anlamına geliyor.” ifadesine yer verildi.

Hangi Token’larda Geçerli?

Ücret indirimi; MERL, XTER, BANK, AGT, REX, PUFFER ve FHE token’larını kapsıyor. Binance Alpha, bu güncellemeyle özellikle bu varlıklarda alım-satımı daha cazip hale getirmek ve likiditeyi artırmak istiyor.

Değişikliğe dair Binance yöneticilerinden henüz resmi bir açıklama gelmese de, sektör analistleri ücret indiriminin kullanıcılar tarafından olumlu karşılanacağını ve işlem hacminde artış yaşanacağını öngörüyor. Toplulukta da ilk tepkiler oldukça olumlu; düşük maliyetli işlemler, birçok yatırımcı tarafından rekabetçi ve akıllı bir adım olarak değerlendiriliyor.

Piyasaya Etkisi Ne Olur?

Daha önce de benzer uygulamaların, yeni token’larda işlem hacmini ve görünürlüğü hızla artırdığı biliniyor. Bu tip indirimlerle beraber likiditenin artması ve piyasada hareketliliğin yükselmesi bekleniyor.

Örneğin Merlin Chain (MERL), şu anda 0,12 dolar seviyesinde işlem görüyor ve piyasa değeri 88,37 milyon dolar. Son 24 saatte fiyatında %19,23 düşüş yaşansa da, son 90 günde %19,92’lik bir yükseliş dikkat çekiyor.

Analistler bu ücret indiriminin, işlem maliyetlerinin düşmesiyle birlikte token’a olan ilgiyi artırabileceğini belirtiyor. Binance’in yüksek yatırım alması ve bu tarz yenilikçi uygulamalar, platformun önümüzdeki dönemde daha da büyümesinin önünü açabilir.