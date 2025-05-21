Binance Alpha 2.0, airdrop ve IDO etkinlikleri için verilen alpha puanlarıyla kullanımı artırarak BNB Smart Chain’de tarihi işlem hacimlerine ulaştı. 20 Mayıs’ta platformdaki günlük hacim 2 milyar dolara çıkarak tüm zamanların rekorunu kırdı. Özellikle airdrop avcılarının yoğun ilgisiyle son bir haftada Binance Alpha’nın işlem hacmi %223 arttı.

Binance Alpha 2.0 ve Airdrop Avcılarının Etkisi

Binance Alpha 2.0’ın ana hedefi, Web3 aktivitelerini tek bir merkezde toplayarak Binance’in merkezi borsa kullanıcılarını bu ekosisteme çekmekti. Lansmanla birlikte, Binance Wallet kullanıcılarına özel teşvikler ve ödüller sunuldu; bu da işlem hacmini ve kullanıcı etkileşimini ciddi biçimde artırdı.

İlk etapta sınırlı kullanım gören platform, değerli airdrop fırsatlarının fark edilmesiyle hızla popülerleşti. Binance Wallet ve Alpha özelliğinin erken kullanıcıları; ZORA, DOOD, SIGN gibi değerli token’lara erişim sağladı. Şu anda, airdrop avcıları için hem Binance merkezi borsada hem de Web3 cüzdanında bakiye bulundurma ve yeni çıkan token’larda aktif işlem yapma gibi kriterler ön planda. Alpha puanlarının gelecekteki airdrop ve token satışlarında ana ölçüt olması bekleniyor.

Binance Wallet ve DEX Faaliyetinde Artış

Binance Wallet, hem alpha puan biriktirme hem de yeni popüler token’larda DEX işlemlerine talebin artmasıyla günlük rekorlara ulaştı. Binance Alpha, hem merkezi hem de merkeziyetsiz kullanıcıları platforma çekerek ekosistemdeki işlem hacmini artırdı.

BNB Chain, Liderliği Yeniden Ele Aldı

BNB Chain, EVM uyumlu ağlar arasında yeniden liderliğe yükseldi. PancakeSwap, merkeziyetsiz borsa (DEX) hacimlerinin %41,9’unu taşıyarak Base ve Ethereum’daki Uniswap’ı geride bıraktı. PancakeSwap’ın günlük işlem ücretleri 2 milyon doların üzerinde seyrediyor ve BNB token fiyatı yeniden 653,73 dolara çıktı, böylece BNB, Solana’yı (SOL) geride bıraktı.

BNB Smart Chain, memecoin ve token aktivitelerinde Solana ile rekabet ediyor. Airdrop teşvikleri platforma ekstra trafik çekiyor ancak tüm işlemlerin organik olmadığı belirtiliyor. PancakeSwap’ın “sandwich attack” sorununu çözmesiyle, zincir üzerindeki DEX hacmi ve kullanıcı talebi daha da arttı.

Solana ise hâlâ bot trafiğinde önde. BSC ise toplam bot trafiğinin yalnızca %1,2’sini barındırıyor. Binance, 2025’te Web3’ün merkez üssü olma hedefine yönelik trafik artırma, değer kilitleme ve zincir içi aktiviteleri yükseltme stratejisini sürdürüyor.