Binance, WazirX için cüzdan hizmetlerini 2023 yılında sonlandırdığına açıklık getirdi ve saldırıyla bir ilgisi olduğu iddialarını reddetti.

WazirX, Temmuz 2024’te uğradığı siber saldırıda 235 milyon dolar çaldırdı. Binance, güvenlik zafiyetinden sorumlu olduğu iddialarını yalanladı.

Resmi bir açıklama yapan Binance, WazirX’in ne sahibi olduğunu ne de platformu işlettiğini belirtti. Binance, Hindistan merkezli borsanın ekibine tam sorumluluk almalarını söyledi.

WazirX Hackinde Neler Yaşandı?

WazirX’in hack hikayesi, kullanıcılara ait varlıkların tutulduğu bir çoklu imza cüzdanının hedef alındığını duyurmasıyla başladı. Beş ekip üyesi ve üçüncü parti saklama hizmeti Liminal’den bir imzacı tarafından yönetilen cüzdan, saldırıda ele geçirildi. Kullanıcılara ait milyonlarca dolar değerinde kripto para çalındı.

Binance, saldırı yaşandığı sırada ele geçirilen cüzdan veya güvenlik konusunda operasyonel hiçbir yetkisi olmadığına açıklık getirdi.

WazirX, hack sonrası yerine getiremediği birçok çekim talebi aldı. Borsayla ilişkili bir oluşum olan Zettai Pte Ltd., 27 Ağustos’ta alacaklılara karşı kendini korumak için Singapur Yüksek Mahkemesi’ne başvurdu ve borçlarının ertelenmesini istedi.

Borsanın kurucusu Nischal Shetty, mahkemede siber saldırının platformdaki dijital varlıkların neredeyse yarısına mâl olduğunu söyledi. Shetty’ye göre, Binance de saldırıdan kısmen sorumlu olabilir.

Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, iddiaları reddetti ve hack veya çalınan varlıklar ile hiçbir ilgisi olmadığını söyledi. Binance’e göre WazirX, kullanıcılar ve alacaklıların siniri bozulmaya başlamışken suçu başkasına atmaya çalışıyor.

Binance, WazirX’e Ocak 2023’ten önce cüzdan hizmetleri sağlıyordu. Ancak bu tarihten sonra, WazirX’in talebi üzerine onun adına sakladığı tüm varlıkları iade etti. İade edilen varlıkları WazirX ve Liminal yönetmeye başladı.

Binance, henüz WazirX’ten saldırıyla ilgili bir rapor da almadığını açıkladı. Liminal’ın soruşturması ise güvenlik zafiyetinin kendi altyapısı dışında yaşandığını aktardı.

Binance, daha önce WazirX’i satın almak için bazı görüşmeler gerçekleştirdi. Ancak görüşmelerden sonuç alınamadı. Mumbai merkezli borsa, yerel bir oluşum olan Zanmai’ye ait ve onun tarafından yönetiliyor.

Ancak Shetty ve ekibi, iddiaya göre borsanın Binance’e ait olduğunu ve onun tarafından işletildiğini söyleyerek yatırımcıları yanlış yönlendirdi.

Binance bu söylemin yetkisiz ve yanlış yönlendirici olduğunu vurguladı. Borsa, WazirX’ten bu türden açıklamaları ve kendi ismini sitesinden kaldırmasını sık sık talep ettiğini, ancak bu taleplerin yanıtsız kaldığını açıkladı.