Kripto para piyasası Mayıs ayında güçlü bir toparlanma yaşarken, oynaklık seviyeleri yüksek kalmaya devam etti. Binance’in araştırma birimi tarafından yayımlanan rapor, piyasanın genel görünümünü ve sektörel gelişmeleri mercek altına aldı.

Verilere göre, piyasa değeri yüzde 10,3 artış gösterdi. Bu yükselişte, Bitcoin’in (BTC) yeni bir rekor kırması ve borsa yatırım fonlarına (ETF) yönelen yoğun para akışı etkili oldu. Uzun süredir düşük performans gösteren Ethereum (ETH) ise geçtiğimiz ayı yüzde 43,9’luk yükselişle kapattı.

Ticaret Gerginliği Dalgalanmayı Körükledi

ABD, Çin, Avrupa Birliği ve Birleşik Krallık arasındaki ticaret gerilimleri, piyasada belirsizliğe yol açtı. Geçici olarak kaldırılan gümrük tarifeleri, ABD yönetiminin aldığı kararla yeniden devreye girdi. Bu durum, yatırımcı güvenini etkileyerek volatiliteyi artırdı.

Bitcoin’e Kurumsal Talep Güçleniyor

Makroekonomik baskılara rağmen, Bitcoin kurumsal yatırımcılar arasında daha fazla benimsenmeye başladı. Yaklaşık 116 halka açık şirketin rezervleri, toplamda 809 bin 100 BTC’ye ulaştı. Yeni zirvelerin görülmesi, birçok şirketi milyonlarca dolarlık BTC alımı için harekete geçirdi.

Bazı kurumlar, Ethereum, XRP ve Solana (SOL) gibi alternatif kripto varlıklara da yönelmeye başladı. Binance Research, kurumsal rezervlerin seyrinin ekonomik gelişmelere, düzenleyici çerçeveye ve piyasa döngülerine bağlı olarak şekilleneceğini belirtti. Bitwise’ın tahminine göre, şirketlerin elindeki toplam BTC miktarı 2026 yılına kadar 1 milyonu aşabilir.

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DeFi, Memecoin’ler ve AI Token’lar Yükselişte

Sektörel analizde, merkeziyetsiz finans (DeFi) projeleri yüzde 19 büyüme kaydetti. Bu artış, yeni ürünlerin piyasaya sürülmesi ve yüksek getiri vadeden fırsatlarla ilişkilendirildi. Mizah temalı kripto paralar yüzde 9,3, yapay zekâ (AI) tabanlı token’lar yüzde 4,7, gerçek dünya varlıkları (RWA) ise yüzde 3,6 oranında yükseldi. Buna karşılık oyun ve Layer-2 çözümleri zayıf bir performans sergiledi.

Bitcoin ETF’lerine Büyük Giriş, Ay Sonunda Kâr Realizasyonu

ABD’de işlem gören spot Bitcoin ETF’lerine en az 5,2 milyar dolarlık giriş oldu. Bu rakam, Kasım 2024’ten bu yana en yüksek seviye olarak kaydedildi. Ancak ay sonuna doğru artan ekonomik belirsizlik, 962 milyon dolara kadar çıkışa neden oldu.