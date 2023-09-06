Lider kripto para borsası Binance 8 Eylül 2023 tarihinde bazı işlem çiftlerini delist edeceğini açıkladı.

Binance, hizmet kalitesini ve kullanıcılarını korumak amacıyla kısa bir süre içerisinde bazı işlem çiftlerini delist edecek.

Binance delist kararını likidite ve işlem hacmi faktörlerinini göz önünde bulundurduğu periyodik incelemenin ardından aldığını bildirdi. Sonuç olarak Binance 8 Eylül itibariyle aşağıdaki işlem çiftlerini delist edeceğini açıkladı:

Platformdan ilk olarak AUDIO/BUSD, BAT/BUSD, BSW/BUSD, CITY/BUSD, CVX/BUSD, FORTH/BUSD, JUV/BUSD ve MOB/BUSD spot işlem çiftleri kaldırılacak.

Sonrasında ise OGN/BUSD, OMG/BUSD, PLA/BUSD, POLS/BUSD, REI/BUSD, RSR/BUSD, SCRT/BUSD, TVK/BUSD ve son olarak ADA/BIDR, MATIC/BIDR, UTK/BUSD ve ZIL/BIDR işlem çiftleri delist edilecek.

Bununla birlikte yalnızca işlem çiftlerinin delist edildiğini, dolayısıyla bu token’lerin Binance’in spot piyasasında işlem görmeye devam edeceğini belirtelim. Dolayısıyla kullanıcılar, token’lerini Binance borsasındaki diğer işlem çiftlerinde alıp satmaya devam edebilecek.

Binance ayrıca delist edilen işlem çiftlerine ilişkin Spot Alım Satım Botları’nın da belirtilen tarihte faaliyetlerini sonlandıracağını açıkladı. Binance, bu nedenle müşterilerine söz konusu işlem çiftlerinde Spot Alım Satım Botları’nın faaliyetleri sonlandırılmadan önce işlemlerini güncellemelerini ya da iptal etmelerini tavsiye etti.

Geride bıraktığımız hafta duyurduğumuz üzere Binance, stabilcoin’i BUSD’nin de 2023 yılı sonunda platformdan delist edileceğini açıklamıştı. Borsa bu nedenle kullanıcılarına BUSD bakiyelerini 2024 yılının Şubat ayına kadar 1:1 oranında FDUSD’ye dönüştürmelerini tavsiye etti.