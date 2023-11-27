Binance, BTS, PERL, TORN ve WTC’yi 7 Aralık’ta platformundan delist edeceğini açıkladı.

Özet:

Lider kripto para borsası Binance, BitShares, PERL.eco, Tornado Cash ve Waltonchain’i düşük aktivite ve etik olmayan davranış gibi piyasa performanslarını etkileyen faktörler nedeniyle delist edeceğini açıkladı.

Bu duyurunun ardından BTS, PERL, TORN ve WTC fiyatında %45’e varan sert değer kayıpları gerçekleşti.

Bu hamle, Binance’in kısa bir süre önce 10 işlem çiftini delist etmesini, BUSD desteğini sonlandırmasını, ABD Adalet Bakanlığı ile uzlaşmaya vararak 4,3 milyar dolar ceza ödemeyi kabul etmesini ve borsanın CEO’su Changpeng Zhao’nun istifasını takip ediyor.

Binance’in Son Dönemde Delist Ettiği Kripto Paralar

İşlem hacmi bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, bugün yaptığı açıklamada BitShares (BTS), PERL.eco (PERL), Tornado Cash (TORN) ve Waltonchain’i (WTC) adlı kripto paraları platformundan delist edeceğini duyurdu.

Duyuruya göre Binance borsasında BTS/USDT, PERL/USDT, TORN/BUSD, WTC/BTC ve WTC/USDT pariteleri 7 Aralık’ta delist edilecek. Binance bu delist hamlesine gerekçe olarak söz konusu kripto para birimlerinin geliştirmelere önem vermemesini, düşük işlem hacimlerini ile likiditeyi ve etik olmayan / hileli davranış veya ihmal gibi faktörleri gösterdi.

Bu duyurunun ardından BitShares (BTS), PERL.eco (PERL), Tornado Cash (TORN) ve Waltonchain (WTC) ciddi şekilde değer kaybı yaşadı. CoinGecko verilerine göre son 24 saatte WTC %35, TORN %40, PERL ise %45 oranında değer kaybetti.

Bundan yaklaşık bir hafta önce Binance borsası APT/BUSD, AXS/BUSD, FIL/BUSD ve USTC/BUSD’nin de aralarında yer aldığı 10 spot işlem çiftini delist etti. Binance bu delist hamlesine gerekçe olarak zayıf likidite ve işlem hacmini gösterdi. Binance periyodik olarak platformundaki işlem çiftlerini inceliyor ve gerekli şartları karşılamayan varlıkları ve işlem çiftlerini düzenli olarak platformundan kaldırıyor.

Binance borsası 2024 yılında BUSD desteğini tamamen sonlandıracak. Bu kapsamda Binance platformundaki BUSD işlem çiftlerini kademeli olarak kaldırıyor. Binance konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada kullanıcılara BUSD’lerini FDUSD adlı yeni stabilcoin’e dönüştürmelerini tavsiye etti.

Son delist hamlesi, Binance’in ABD Adalet Bakanlığı ile uzlaşmaya vararak 4,3 milyar dolar ceza ödemeyi kabul etmesinin ardından geliyor. Bu gelişmeyle birlikte Changpeng Zhao CEO’luk görevinden istifa etti ve yerine Richard Teng getirildi.