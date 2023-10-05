Binance 6 Ekim tarihinde çok sayıda işlem çiftini delist edecek. Bu yazımızda Binance’in delist edeceği kripto para birimlerine yakından bakacağız.

Özet:

Binance, 6 Ekim’de yani yarın 19 BUSD işlem çiftini platformundan delist edecek, yani platformundan kaldıracak.

Bu delist hamlesinin olası nedenleri arasında düşük likidite ve Binance’in 2024 yılının ilk çeyreğinde BUSD desteğini tamamen sonlandıracak olması yer alıyor.

Binance’in bu işlem çiftlerini delist edecek olması nedeniyle kullanıcıların spot alım satım botlarını güncellemesi veya iptal etmesi gerekiyor.

Binance Bu 19 İşlem Çiftini Delist Edecek

Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, akla gelebilecek neredeyse tüm kriterlerde rakiplerine kıyasla üstün konumda. Binance borsasında halihazırda yüzlerce farklı işlem çifti bulunuyor

Ancak kısa bir süre önce Binance cephesinden yapılan açıklamada 19 işlem çiftinin 6 Ekim 2023’te platformdan çıkarılacağı (delist edileceği) açıklandı. Binance’in 6 Ekim’de delist edeceği kripto para birimleri şu şekilde:

1INCH/BUSD

AERGO/BUSD

ANKR/BUSD

DATA/BUSD

DIA/BUSD

ERN/BUSD

IOST/BUSD

KP3R/BUSD

LOKA/BUSD

LRC/BUSD

LTO/BUSD

MDX/BUSD

OM/BUSD

POLYX/BUSD

RARE/BUSD

SLP/BUSD

SUSHI/BUSD

THETA/BUSD

YFI/BUSD

Her ne kadar Binance, bu delist hamlesinin kesin nedenini açıklamasa da zaman zaman kullanıcılarını korumak ve alım-satım işlemlerinin kalitesini arttırmak için spot işlem çiftlerini periyodik olarak kontrol ediyor. Bu kapsamda zayıf likiditeye, alım satım hacmine sahip olduğu tespit edilen işlem çiftleri platformdan delist ediliyor.

Bununla birlikte 19 işlem çiftinin delist edilmesi, büyük olasılıkla Binance’in önümüzdeki aylarda BUSD’ye verdiği desteği sonlandıracak olmasıyla ilişkili. Zira kısa bir süre önce Binance cephesinden yapılan açıklamada BUSD’nin 2024 yılının Ocak ayında delist edileceği açıklandı. Binance bu nedenle kullanıcılarının BUSD bakiyelerini alternatif varlıklara dönüştürmelerini tavsiye etti.

Diğer Öne Çıkan Ayrıntılar

Tüm bunlara ek olarak Binance, delist edilen işlem çiftlerinin Binance’in spot alım satım platformundaki token’leri eklemediğini belirtti. Dolayısıyla her ne kadar BUSD işlem çiftleri platformdan delist edilse de token’ler borsada farklı paritelerde işlem görmeye devam edecek.

Binance, delist edilecek işlem çiftleriyle ilgili olarak açığa çıkabilecek olası zararların önlenmesi adına kullanıcılarına spot alım-satım botlarını güncellemelerini veya iptal etmelerini tavsiye etti.