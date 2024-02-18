ABD’li düzenleyicilerin radarında olan Binance, milyarlarca dolar ceza ödemeyi kabul etti. Ancak borsa, birkaç yıl daha gözlem altında tutulabilir.

Piyasa değeri bakımından en büyük kripto para borsası Binance, geçtiğimiz yıl düzenleyicilerin hedefi oldu. ABD Maliye Bakanlığı, Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC) ve Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) gibi birçok kuruluş, borsadan ve eski CEO’sundan şikayetçi oldu.

Bakanlık ve CFTC’nin şikayetlerinin temelinde para aklama suçlamaları var. İddiaya göre Binance, kara para aklamayı önleme (AML) düzenlemelerine uymadı ve yasa dışı kripto paralar ile ilişkili adreslerin platformu kullanmasına izin verdi. Kara listeye alınması gereken adresler, borsa yoluyla çalıntı kripto varlık taşıyabildi.

Eski CEO Changpeng Zhao, geçtiğimiz yılın kasım ayında ABD hükümetiyle anlaştı. Anlaşma kapsamında 4,3 milyar dolar ceza ödemeyi ve CEO’luk görevinden istifa etmeyi kabul etti.

Bloomberg’e göre ABD’li savcılar, mahkemenin itiraf pazarlığını kabul etmesini istiyor:

Binance’in tüm eylemleri üst düzey yöneticiler tarafından, bilinçli bir şekilde gerçekleştirildi. Yüz milyonlarca dolar zarara yol açan bu eylemlerin doğası ve vehameti göz önüne alındığında, itiraf anlaşması tasarısında önerilen cezaların uygun olduğu görülüyor.

Anlaşma mahkeme tarafından kabul edilirse, Binance önümüzdeki 5 yıl daha ABD’li yetkililer tarafından yakın takibe alınabilir.

Changpeng Zhao’ya gelince, geçtiğimiz yıl tutuklanan eski CEO, 175 milyon dolar kefalet ödeyerek serbest kalmıştı. CZ, dava sonuçlanana kadar ABD’yi terk edemeyecek. Nisan ayına ertelenen duruşma Zhao’nun aleyhine sonuçlanırsa, 18 aya kadar hapis yatabilir.