Richard Teng, Binance’in güçlü bir bilançoya sahip olduğu konusunda kripto para topluluğununa güvence verdi.

Hatırlanacağı üzere 22 Kasım’da Binace, 2018 yılından bu yana devam eden ceza soruşturmalarının kapatılması karşılığında ABD Adalet Bakanlığı ile uzlaşmaya varmıştı. Bu kapsamda Binance 4,3 milyar dolar ve Changpeng Zhao 50 milyon dolar para cezası ödemeyi kabul etti. Binance’in kurucusu Changpeng Zhao bu gelişmenin ardından CEO’luk görevinden istifa etti ve yerine Richard Teng getirildi.

Binance’in çiçeği burnunda CEO’su Richard Teng, ABD Adalet Bakanlığı’nın Binance’i çarptırdığı 4,3 milyar dolarlık para cezasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Taraflar arasındaki uzlaşmanın üzerinden yaklaşık iki hafta geçti. Ancak Binance’in çarptırıldığı 4,3 milyar dolarlık para cezasının büyüklüğü nedeniyle borsanın faaliyetlerine devam edip edemeyeceği tartışılmaya başlandı. Bu spekülasyonları ele almak için kısa bir süre önce Bana Her Şeyi Sor (AMA) oturumu düzenleyen Richard Teng, kullanıcıların bu para cezası nedeniyle endişelenmemesi gerektiğini belirtti.

Richard Teng’e Binance’in bu devasa para cezasını ödeme gücü olup olmadığı soruldu. Richard Teng, Binance’in mali açıdan güçlü olduğunu ve tıpkı ilk günkü gibi kârlılığını koruduğunu ifade etti. Richard Teng bu soruya şu şekilde yanıt verdi:

Güçlü kârımız ve gelirimiz var, bu nedenle endişelenmeyin, güçlü bir mali durumdayız.

Binance’in mali açıdan güçlü olduğuna vurgu yapan Teng, borsanın hiç kimseye borcu olmadığını ve yalnızca makul harcamalarının olduğunu ifade etti. Richard Teng, son gelişmelere rağmen Binance’in dünyanın en büyük kripto para borsası olma unvanını korudunu belirtti.

Richard Teng, bu büyüklükteki cezaların finans sektöründe normal karşılanabileceğini ancak bu cezadan ders çıkarılması gerektiğini dile getirdi.

Binance’in çarptırıldığı 4,3 milyar dolarlık para cezası, ABD’deki şirketlerin çarptırıldığı en yüksek para cezalarıyla karşılaştırıldığında ciddi şekilde sönük kalıyor. Zira 2007 ile 2010 yılları arasında meydana gelen Mortgage Krizi’ndeki rolleri nedeniyle Bank of America 30,6 milyar dolar, JPMorgan ise 12 milyar dolarlık para cezasına çarptırılmıştı. BNP Paribas ise Sudan ve İran gibi yaptırım uygulanan ülkelerdeki faaliyetleri nedeniyle 9 milyar dolarlık para cezasına mahkum edilmişti.

Bununla birlikte Binance’e verilen 4,3 milyar dolarlık para cezası, ABD’de bir kripto para şirketine uygulanan en büyük para cezası olarak ilk sırada yer alıyor.

Öte yandan Binance’in 4,3 milyar dolarlık para cezasını ödemek için kullanıcı fonlarından yararlanacağına dair endişeler de oldukça yüksek. Richard Teng, Bana Her Şeyi Sor (AMA) oturumu sırasında bu endişelere doğrudan yanıt vermedi.

Sonuç olarak bu para cezasıyla ABD’nin kripto para şirketlerine “ya benim kurallarımla oynayın ya da sonuçlarına katlanın” diyerek gözdağı verdi.