Binance, 4 altcoini delist edeceğini açıkladı. Bu duyuru, ilgili tokenlerde büyük değer kayıplarına neden oldu.

Delist işlemi, 24 Şubat’ta Türkiye saatiyle 15:00’te Binance’in piyasa kalitesini artırma çabalarının bir parçası olarak gerçekleştirilecek.

Binance’ten Hangi Altcoinler Çıkarılıyor?

Binance, pazartesi günü paylaştığı bir blog gönderisinde, dört token için tüm spot işlem çiftlerinde alım satımı durduracağını duyurdu.

“2025-02-24 03:00 (UTC) itibarıyla şu tokenlar için tüm spot işlem çiftlerinde alım satımı durdurma ve delist etme kararı aldık: AirDAO (AMB), CLV (CLV), StormX (STMX) ve VITE (VITE),” şeklinde yapılan açıklama, aşağıdaki işlem çiftlerinin kaldırılacağını belirtti:

AMB/USDT

CLV/BTC

CLV/USDT

STMX/TRY

STMX/USDT

VITE/USDT

Binance’in bu duyurusunun ardından, ilgili tokenlerde çift haneli değer kayıpları yaşandı. Bu durum şaşırtıcı olmadı çünkü büyük borsalardan yapılan delist işlemleri genelde token fiyatlarında büyük düşüşlere yol açıyor.

Örneğin, Binance’in Ağustos ayında altı altcoini platformdan kaldırması, bu kripto paraların ciddi değer kayıpları yaşamasına neden olmuştu. Özellikle, PowerPool (CVP) yüzde 14, Ellipsis (EPX) ise yüzde 22 düşüş göstermişti.

Öte yandan, popüler borsalardaki yeni token listelemeleri genelde fiyat artışlarını tetikliyor. Örneğin, Coinbase’in POPCAT ve PENGU tokenlerini listelemesi, bu kripto paralarda çift haneli kazançlar sağlamıştı.

Binance Kullanıcılarının Bilmesi Gerekenler

Binance’in bu delist hamlesi, borsanın işlem çiftlerinin performansını düzenli olarak gözden geçirme politikasının bir parçası. Binance, listelediği tokenları incelerken aşağıdaki faktörleri değerlendiriyor:

Geliştirme faaliyetlerinin seviyesi ve kalitesi

Ağ ve akıllı sözleşme istikrarı

Borsa tarafından yapılan açıklamada, “Bir coin veya token bu standartları karşılamadığında veya sektör dinamikleri değiştiğinde, daha kapsamlı bir inceleme yapıp delist etme kararı alabiliyoruz.” ifadeleri kullanıldı.

Bu adımlar, Binance’in kullanıcılarına en iyi hizmeti ve güvenliği sunma çabasının bir parçası olarak görülüyor. Kullanıcıların bilmesi gereken önemli noktalar şu şekilde:

24 Şubat itibarıyla bu tokenlar için verilen tüm işlem emirleri kaldırılacak ve hesaplarda bu tokenların değeri görüntülenmeyecek.

25 Şubat’tan itibaren bu tokenların yatırılması kabul edilmeyecek.

24 Nisan’dan sonra Binance’den bu tokenların çekimi desteklenmeyecek.

25 Nisan itibarıyla delist edilen tokenlar otomatik olarak stablecoinlere dönüştürülebilir.

Ayrıca Binance, 21 Şubat saat 09:00 (UTC) itibarıyla AMB ve STMX için sürekli vadeli işlem (perpetual contracts) desteğini de sonlandıracak. Bu nedenle, vadeli işlem pozisyonları açık olan kullanıcıların, otomatik tasfiye yaşamamak için pozisyonlarını bu tarihten önce kapatmaları öneriliyor.