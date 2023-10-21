Binance delist hamlelerine devam ediyor. Kısa bir süre önce yapılan açıklamada DOGE/BUSD ve SHIB/BUSD de dahil olmak üzere 17 likidite havuzunu 27 Ekim’de Binance Liquid Swap’tan kaldırılacağı belirtildi.

Özet:

Binance, 27 Ekim’de aralarında DOGE/BUSD ve SHIB/BUSD’nin de yer aldığı 17 likidite havuzunu Binance Liquid Swap’tan kaldırılacak. Bu delist hamlesinden Binance’in spot piyasasındaki işlem çiftleri etkilenmeyecek.

Binance’in bu açıklamasına rağmen DOGE ve SHIB fiyatında herhangi bir şekilde düşüş yaşanmadı.

BitMEX borsası ise FLOKI/USD de dahil olmak üzere çeşitli işlem çiftlerini delist etti. Bu gelişmeye rağmen Floki Inu (SLOKI) yükseliş trendini sürdürdü.

Binance Bu İşlem Çiftlerini Delist Edecek

Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, “kaymayı (slippage) azaltmak ve kullanıcılara daha iyi bir deneyim sunmak” amacıyla 17 likidite havuzunu delist edeceğini açıkladı. Bu kapsamda aşağıdaki işlem çiftleri 27 Ekim’de Binance Liquid Swap’tan kaldırılacak:

ADA/BUSD, BNB/BUSD, BTC/BUSD, BUSD/DAI, BUSD/USDT, DOGE/BUSD, ETH/BUSD, FIL/BUSD, GMT/BUSD, HOOK/BUSD, LINK/BUSD, LTC/BUSD, MATIC/BUSD, POND/BUSD, SHIB/BUSD, SOL/BUSD ve UNI/BUSD.

Binance, delist edilecek likidite havuzlarındaki varlıkların, otomatik olarak kullanıcıların spot bakiyelerine yansıtılacağını açıkladı. Bununla birlikte delist edilecek likidite havuzu paritelerin Binance’in spot piyasasındaki pariteleri etkilemeyeceği belirtildi.

Binance’in bu açıklamasının ardından Dogecoin (DOGE) ve Shiba Inu (SHIB) fiyatında kayda değer bir düşüş gözlenmedi. DOGE ve SHIB son 24 saatte %1,3 oranında değer kazandı.

BitMEX FLOKI/USD ve FLOKI/USDT’yi Delist Etti

BitMEX borsası kısa bir süre önce FLOKI/USD ve FLOKI/USDT sürekli vadeli işlemlerini platformundan delist etti. Borsa ayrıca 1TAIDOGE/USD, 1TAIDOGE/USDT, BOB/USD, GMX/USD, GMX/USDT, ORDI/USD, RNDR/USD ve TURBO/USD gibi pariteleri de platformundan kaldırdı.

Buna rağmen FLOKI son birkaç haftadır oldukça iyi performans gösteriyor. FLOKI son bir ayda %18 oranında, yılın başından bu yana ise %130 oranında değer kazandı.