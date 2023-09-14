Lider kripto para borsası Binance, kısa bir süre içerisinde bazı işlem çiftlerini platformundan delist edecek.

Binance çeşitli kriterleri göz önünde bulundurarak bazı işlem çiftlerini platformundan kaldırmaya (delist) devam ediyor. Binance’in delist edeceği kripto para birimlerini yakından takip etmek oldukça önemli zira bu genellikle bazı sonuçlar doğuruyor.

Binance, kısa bir süre önce yaptığı açıklamada bazı kripto para birimlerini delist edeceğini açıkladı. Ancak açıklamada delist kararının arkasındaki nedene yer verilmedi. Binance, bazı kripto para birimlerini ve işlem çiftlerini platformundan kaldırırken düşük likidite ve işlem hacmi gibi birden fazla faktörü göz önünde bulundurduğunu belirtiyor.

Binance cephesinden yapılan yakın tarihli açıklamada aşağıdaki işlem çiftlerinin delist edileceği açıklandı:

03:00 UTC’de, borsa AMB/BUSD, ASTR/BUSD, BAT/ETH, DASH/BUSD, GMX/BUSD, HOT/BUSD’yi delist edecek. 05:00 UTC’de aşağıdaki işlem çiftlerini kaldırılacaktır: IMX/BNB, KNC/BNB, MC/BUSD, MDT/BUSD, NULS/BUSD, RAD/BUSD, RAY/BUSD, REQ/BUSD. Saat 07:00 UTC’de bu paritelerdeki işlemleri durdurulacaktır: SSV/BUSD, STMX/BUSD, TROY/BUSD, WOO/BUSD.

Ancak işlem çiftlerinin delist edilmesinin söz konusu kripto para birimlerinin Binance’in spot piyasasındaki varlığını etkilemediğini belirtelim. Söz konusu kripto para birimleri Binance’in spot borsasında farklı işlem çiftleri üzerinden satın alınabilir.