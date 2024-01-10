Binance 9 işlem çiftini platformundan delist edeceğini duyurdu. İşlem çiftlerinin 12 Ocak Cuma günü platformdan kaldırılması planlanıyor.

Özet:

Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, rutin kontrollerinin ve kullanıcılarına kaliteli hizmet sağlama çabalarının bir parçası olarak 9 işlem çiftini platformundan delist edeceğini açıkladı.

Delist açıklamasının ardından ilgili işlem çiftlerinden bazılarında sert düşüşler yaşandı.

Binance kısa bir süre önce BUSD’yi platformundan kalıcı olarak delist etmişti.

Birçok farklı metriğe göre dünyanın en büyük kripto para borsası konumunda olan Binance, kısa bir süre önce yaptığı açıklamada LTC/UAH, FLOKI/TUSD, COS/BNB, COTI/BNB, MULTI/BTC dahil olmak üzere 9 spot işlem çiftini platformundan delist edeceğini duyurdu.

Binance, müşterilerini korumak ve yüksek kaliteli ticaret piyasasını sürdürmek için yaptığı periyodik kontrollerde kriterlerine uymayan işlem çiftlerini kaldırdığını açıkladı. Söz konusu işlem çiftleri 12 Ocak’ta platformdan delist edilecek.

Binance’in delist açıklamasının ardından FLOKI, LTC ve COTI gibi kripto para birimlerinin fiyatı düşüşe geçti. Bununla birlikte söz konusu düşüş, kripto para piyasasındaki genel düşüş trendiyle de ilişkili olabilir. Bu, Binance’in 2024 yılındaki ilk delist hamlesi değil. Yılın ilk haftasında Binance, Monero (XMR), Zcash (ZEC) ve sekiz kripto para birimini izleme listesine eklemişti.

Binance, izleme listesine eklediği bu varlıkları yakından takip ediyor ve ağ istikrarı, işlem hacmi, geliştirme faaliyeti, kamusal iletişim düzeyi gibi çeşitli faktörlere uyum sağlamamaları durumunda delist edebiliyor.

Öte yandan Binance kısa bir süre önce GMX (GMX) ve SushiSwap’i (SUSHI) Seed Tag listesinden çıkardı. Seed Tag listesi daha önce Binance Innovation Zone olarak adlandırılıyordu.