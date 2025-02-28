Billions.Network, Sam Altman’ın Worldcoin’ine rakip gizlilik odaklı dijital kimlik platformunu tanıttı.

Yeni tanıtılan bu dijital kimlik doğrulama platformu, Sam Altman’ın kripto projesi Worldcoin de dahil olmak üzere mevcut kimlik doğrulama sistemlerine gizlilik odaklı bir alternatif sunmayı hedefliyor.

Platform, hem insanlar hem de yapay zekâ tarafından oluşturulan kimlikleri güvenli ve ölçeklenebilir bir şekilde doğrulamak için sıfır bilgi ispatı teknolojisini kullanıyor.

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Şirketin açıklamasına göre TikTok, Top Doctors ve eski adıyla Worldcoin olan World dahil 9 binden fazla proje, platformun temel doğrulama altyapısı olan Circom’u kullanıyor.

Ayrıca Deutsche Bank ve HSBC gibi finans kuruluşları da bu sistemi kavramsal kanıt (proof-of-concept) aşamasında test etti.

Dijital Kimlik Sistemlerine Artan Regülasyon Baskısı

Billions.Network’ün lansmanı, dijital kimlik sistemleri üzerindeki düzenleyici baskının arttığı bir döneme denk geliyor. Özellikle derin sahtekârlık (deepfake), Sybil saldırıları ve bot aktiviteleri gibi yapay zekâ kaynaklı dolandırıcılık yöntemlerine yönelik endişeler giderek artıyor.

Yeni kimlik doğrulama modeli, kullanıcıların biyometrik verilerini saklamadan kimliklerini doğrulamasına olanak tanıyor. Böylece, gizlilik konusunda endişelere neden olan mevcut alternatif sistemlere bir çözüm sunuyor.

Billions.Network CEO’su ve kurucu ortağı Evin McMullen, projeye dair şunları söyledi:

“Billions, her bireyin benzersiz bir şekilde tanımlanabileceği ve yapay zekâ çağında kişiye özel avantajlar elde edebileceği bir dünya yaratıyor. Bu doğrulama çözümleri, evrensel erişime sahip ve ölçeklenebilir olacak.”

Biyometrik temelli doğrulama modellerinden farklı olarak, platform özel bir donanım gerektirmiyor. Kullanıcılara doğrulama süreçlerine katılım karşılığında token bazlı ödüller sunuluyor.

Şirket, Hindistan’ın ulusal kimlik sistemi Aadhaar ile entegre olabilmek için Hindistan hükümetiyle de çalışmalar yürüttüğünü açıkladı.