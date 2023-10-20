Sam Bankman-Fried’ın (SBF) 7 farklı suçlamayla yargılandığı dava 3 Ekim’de başladı. Davada duruşmaların üçüncü haftası sonlanırken SBF’nin kirli işleri gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.

Davada yeni ortaya çıkan detaylar, SBF’nin FTX iflas etmeden iki ay kadar önce yoğun toplantılar gerçekleştirdiğini gösteriyor.

İşte eski ABD Başkanı Bill Clinton’dan, Bahamalı yetkililere ve New York Belediye Başkanı Eric Adams’a kadar SBF’nin gerçekleştirdiği toplantılar hakkında ortaya çıkan yeni detaylar.

Sam Bankman-Fried’ın Siyasilerle İlişkisi Ortaya Çıktı

Sam Bankman-Fried’ın cep telefonuyla yaptığı görüşmeler FBI özel ajanı Richard Busick tarafından incelendi. 2021 yılının Haziran ayı ile 2022 yılının Kasım ayı arasındaki görüşmeleri inceleyen Busick, mahkemede çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bu incelemeler sonucunda SBF’nin, New York’taki bir Hilton otelinde Bill Clinton’la toplantı planladığı ortaya çıktı.

Bundan birkaç gün önce ise SBF’nin New York Eyalet Valisi Kathy Hochul ile Capital Grille’de bir araya geldi. Ancak bu iddia henüz Kathy Hochul’un ofisi tarafından doğrulanmadı.

SBF’nin, FTX’in iflasının ardından tutuklanana kadar geçen sürede bazı üst düzey görüşmelerde bulunduğu belirlendi. İddialara göre SBF, New York’un siyasi ve finans çevrelerindeki etkili isimlerle yakın ilişki içerisindeydi. FBI özel ajanı Richard Busick, SBF’nin o dönemde Bahamalar’da ikamet etmesine rağmen sık sık New York’a geldiğini açıkladı.

SBF, Forbes için fotoğraf çekimi, Suudi Arabistanlı üst düzey yetkililerle görüşme yapmak gibi çeşitli nedenlerden ötürü New York’a geldi. SBF ayrıca bu ziyaretlerinden birinde New York Belediye Başkanı Eric Adams’la akşam yemeği için bir araya geldi.

George Soros ve Morgan Stanley’in de aralarında bulunduğu çok sayıda yatırım devi, FTX’in iflasından önce Sam Bankman-Fried’la görüşmek için sıraya giriyordu.

SBF’nin Bahamalı Yetikilerle İlişkisi

Sam Bankman-Fried’ın FTX çökmeden iki ay önce Bahamalar Başbakanı Philip Davis’in oğluyla görüştü. Philip Davis’in oğlu, SBF’den bir NFT projesine danışmanlık yapması için yardım istedi. FTX’in Bahamalar merkezli bir borsa olması ve SBF’nin ülkedeki yetkililerle yakın ilişkisi nedeniyle bu tür detaylar davada önemli bir yer tutuyor.

Bahamalar, esnek kripto para düzenlemeleri nedeniyle geçmişte birçok kez eleştirildi. Hatta Bahamalar’ın Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, FTX’in ülkede iki yıl lisanssız bir şekilde faaliyet göstermesine göz yumdu.